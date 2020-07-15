«Истории понаехавших». Как москвич переехал в Алматы и открыл бизнес в сфере авиации

Москва — Алматы

О сложностях и первых впечатлениях

Город принял меня легко и радостно







О жизни в Алматы

Здесь есть отличная возможность зарабатывать деньги







О деятельности

Как город изменил

Город значительно повлиял на мой характер. После жизни в Москве — огромном мегаполисе, где у тебя постоянные новые контакты с людьми, пришла более размеренная жизнь. Город Алматы относительно Москвы совсем небольшой, особенно наш рынок чартеров и авиации.







Здесь люди намного сильнее дорожат своей репутацией, потому что один прокол сразу же становится известен всему рынку. Это наложило сильный отпечаток.



Здесь ты не можешь жить одним днем и все время понимаешь, что на рынке тебе еще жить и работать долгое время. Я стал больше смотреть в сторону репутации компании и на то, как наши действия могут на нее повлиять. После жизни в Москве — огромном мегаполисе, где у тебя постоянные новые контакты с людьми, пришла более размеренная жизнь. Город Алматы относительно Москвы совсем небольшой, особенно наш рынок чартеров и авиации.Это наложило сильный отпечаток.Я стал больше смотреть в сторону репутации компании и на то, как наши действия могут на нее повлиять.

Но до этого неоднократно бывал здесь в командировках и планировал переезд. Это не оказалось моим спонтанным решением. В Алматы была возможность карьерного роста и развития бизнеса.. AirCharter Service — это крупнейший в мире авиаброкер по организации пассажирских и грузовых чартеров. Отработав несколько лет в московском офисе, появилась возможность переехать в Среднюю Азию.Здесь мы масштабировались и стали развиваться.Алматы — очень зеленый, просторный и с возможностью удобно уехать или передвигаться в любой регион или страну.Когда стоял вопрос расширения бизнеса в Казахстан, я сказал, что с огромным удовольствием готов переехать в Алматы. И до сих пор практически каждые выходные зимой мы катаемся на досках. В последний раз катались в конце мая, брали вертолет и ездили на ледники.Город принял меня легко и радостно. У нас сложился с Алматы обоюдный позитив. Самые яркие эмоции я получил в первую зиму в Казахстане. Я сильно упал на сноуборде и сломал позвоночник. Тогда я узнал о казахстанской медицине, пролежал несколько недель в Калкаманской больнице и понял, что лучше мне не болеть.Сильно ощущалась насыщенность сервиса и товаров в разных городах.Появилось намного больше интересных заведений, кафе и досуговых мест.Он единственный в СНГ полноценный мегаполис, где можно наслаждаться жизнью, общаясь с природой. А также здесь есть отличная возможность зарабатывать деньги. Это сложно совместить в других городах, где больше миллиона жителей.Алматинцы же меньше переживают по всяким пустякам.Это мегаполис европейского формата, где семейные традиции не прослеживаются так ярко, как в Казахстане. В Алматы среди моих друзей, наоборот, редкостью считается отсутствие семьи и детей.Они дают прилив энергии и хорошего настроения. Больше всего мне по душе фрирайд на сноуборде, эндуро и городской мотоцикл, прыжки с банджи. Также я люблю ходить здесь выше в горы вместе со SkiTour.Я занимаюсь организацией чартерных рейсов и работаю директором по региону Средней Азии. Когда мы только открылись в Алматы, это была совсем небольшая компания, состоящая из трех человек. У нас были совсем другие обороты. Мы каждый год росли и сейчас стали крупной организацией, известной на местном рынке.В авиационном бизнесе нас знают все, как в Казахстане, так и в Узбекистане.Мы успели переориентироваться с перевозки VIP-персон и спортсменов на эвакуацию граждан Казахстана на родину, грузоперевозку медицинских средств.Здесь я обрел хороших товарищей и друзей. Мы часто общаемся и участвуем в различных мероприятиях, обсуждаем рабочие вопросы. Все ребята открытые и душевные. И мне нравится, что здесь все активные и хотят развиваться. Мы помогаем друг другу.В прошлом году поставили на доску 250 человек в Steppersurf Club.