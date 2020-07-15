«Истории понаехавших». Как москвич переехал в Алматы и открыл бизнес в сфере авиации

Евгений Галкин, город — Алматы, CEO Air Charter Service Kazakhstan, Aircharter.kz, @galkin_jet_expert
Москва — Алматы
Я переехал в город Алматы осенью в 2012 году. Но до этого неоднократно бывал здесь в командировках и планировал переезд. Это не оказалось моим спонтанным решением. В Алматы была возможность карьерного роста и развития бизнеса.
Я всю свою жизнь после института занимался организацией чартерных рейсов в рамках одной компании. AirCharter Service — это крупнейший в мире авиаброкер по организации пассажирских и грузовых чартеров. Отработав несколько лет в московском офисе, появилась возможность переехать в Среднюю Азию.
В Алматы я начинал бизнес с нуля. Здесь мы масштабировались и стали развиваться.
О сложностях и первых впечатлениях
Впечатления от города сейчас остаются такими же, как и были в первый раз. Алматы — очень зеленый, просторный и с возможностью удобно уехать или передвигаться в любой регион или страну.
Еще одной причиной для легкого переезда была моя любовь к сноуборду. Когда стоял вопрос расширения бизнеса в Казахстан, я сказал, что с огромным удовольствием готов переехать в Алматы. И до сих пор практически каждые выходные зимой мы катаемся на досках. В последний раз катались в конце мая, брали вертолет и ездили на ледники.
Сложностей у меня не возникло. Город принял меня легко и радостно. У нас сложился с Алматы обоюдный позитив. Самые яркие эмоции я получил в первую зиму в Казахстане. Я сильно упал на сноуборде и сломал позвоночник. Тогда я узнал о казахстанской медицине, пролежал несколько недель в Калкаманской больнице и понял, что лучше мне не болеть.
Город принял меня легко и радостно
Самая грандиозная разница, которую я заметил, — в Москве можно получить любую услугу или купить любой товар практически всегда. Сильно ощущалась насыщенность сервиса и товаров в разных городах.
О жизни в Алматы
С 2012 года Алматы сильно изменился и продолжает развиваться. Появилось намного больше интересных заведений, кафе и досуговых мест.
Для меня Алматы — уникальный город. Он единственный в СНГ полноценный мегаполис, где можно наслаждаться жизнью, общаясь с природой. А также здесь есть отличная возможность зарабатывать деньги. Это сложно совместить в других городах, где больше миллиона жителей.
Здесь есть отличная возможность зарабатывать деньги
Москвичи работают круглосуточно, больше двигаются и нервничают. Алматинцы же меньше переживают по всяким пустякам.
В Москве большинство моих друзей на тот момент были неженатые и незамужние. Это мегаполис европейского формата, где семейные традиции не прослеживаются так ярко, как в Казахстане. В Алматы среди моих друзей, наоборот, редкостью считается отсутствие семьи и детей.
Мне нравятся экстремальные виды отдыха и спорта. Они дают прилив энергии и хорошего настроения. Больше всего мне по душе фрирайд на сноуборде, эндуро и городской мотоцикл, прыжки с банджи. Также я люблю ходить здесь выше в горы вместе со SkiTour.
О деятельности
Первая и единственная постоянная работа здесь — мой бизнес. Я занимаюсь организацией чартерных рейсов и работаю директором по региону Средней Азии. Когда мы только открылись в Алматы, это была совсем небольшая компания, состоящая из трех человек. У нас были совсем другие обороты. Мы каждый год росли и сейчас стали крупной организацией, известной на местном рынке.
За это время мы выполнили много имиджевых проектов в рамках EXPO-2017 и Универсиады. В авиационном бизнесе нас знают все, как в Казахстане, так и в Узбекистане.
Нашу отрасль кризис настал не сильно. Мы успели переориентироваться с перевозки VIP-персон и спортсменов на эвакуацию граждан Казахстана на родину, грузоперевозку медицинских средств.
В Алматы я вступил в клуб предпринимателей в декабре прошлого года. Здесь я обрел хороших товарищей и друзей. Мы часто общаемся и участвуем в различных мероприятиях, обсуждаем рабочие вопросы. Все ребята открытые и душевные. И мне нравится, что здесь все активные и хотят развиваться. Мы помогаем друг другу.
Также второй год мы развиваем молодой вид спорта для Казахстана — вейксервинг. В прошлом году поставили на доску 250 человек в Steppersurf Club.
Как город изменил
Город значительно повлиял на мой характер. После жизни в Москве — огромном мегаполисе, где у тебя постоянные новые контакты с людьми, пришла более размеренная жизнь. Город Алматы относительно Москвы совсем небольшой, особенно наш рынок чартеров и авиации.
Здесь люди намного сильнее дорожат своей репутацией, потому что один прокол сразу же становится известен всему рынку. Это наложило сильный отпечаток.
Здесь ты не можешь жить одним днем и все время понимаешь, что на рынке тебе еще жить и работать долгое время. Я стал больше смотреть в сторону репутации компании и на то, как наши действия могут на нее повлиять.