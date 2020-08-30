«Истории понаехавших». Как из Израиля переехать в Алматы и построить Mega, Esentai и «Кок-Тобе»

Петах-Тиква — Алматы

О сложностях и первых впечатлениях

Я считаю, что здесь открыты все дороги

О жизни в Алматы

О деятельности

Я люблю свою работу и получаю большое удовольствие

Как город изменил

Я точно знаю, что буду делать завтра

Мне поступило предложение из Казахстана на интересный проект от Astana Motors по строительству торговых центров сети MEGA. В итоге получилось так, что я приехал на один проект, но увидел в Казахстане интересные для себя возможности. Это была молодая страна, которая активно строилась. Я остался здесь на год, затем еще, а после уже решил переехать.Знал про алматинский апорт и знаменитые горы. Тогда город считался интересным, колоритным, с красивыми природными местами и среднеазиатской культурой.Во время знакомства с людьми я узнал, что такое восточное радушие.Это восхищает. Мне, как архитектору, было интересно географическое расположение города и как здесь меняются высоты, что улицы определяются как «верх-низ». Я сразу обратил внимание на величественную зелень, столетние дубы и большие деревья. Здесь жила разношерстная публика, как и в других постсоветских странах.Для меня обстановка здесь не отличалась от других городов — все было просто и понятно. Отличались только люди, которые старались помочь мне во всем, в чем я нуждался.Все сразу сложилось — я быстро находил клиентов и постоянно работал. Многие считают, что это страна, где нужны связи, знакомства и родственники, и без этого ничего не получится. Я яркий пример того, как, не зная ни единой души, но обладая знаниями и профессией, приходил, знакомился и стал успешен. Если меня еще не знали или не доверяли, то я доказывал это на деле. Моя услуга востребована. До сегодняшнего дня у меня всегда было много работы.В Израиле люди торопятся и очень активные. В Алматы у всех есть время, все спокойно и никто никуда не спешит. В любом большом мегаполисе ощущается приветливость, но здесь есть своя особенность. Люди более открытые, добродушные и не озлобленные, характером ближе к западным. Все стараются помогать друг другу.Здесь растет иван-чай, который напоминает мне о малой родине — Мурманске.Мне нравится «золотой квадрат» с маленькими уютными домиками, которые утопают в зелени. И сейчас здесь открыты интересные кафе, появилась своя атмосфера.Но выделенной профессии, кто занимается благоустройством, здесь не существовало. Я оказался в вакууме и голубом океане, где потенциально моя услуга нужна, но никем не предлагалась.Они говорили заказчикам о том, что им нужен локальный специалист. Я был единственный, кто занимался такой деятельностью. Сначала со мной заключали договор как с частным лицом, но меньше чем за год я открыл компанию, получил лицензию и начал работать.И сейчас почти никакой крупный проект в Казахстане не обходится без моей компании.Изучил зарубежный опыт, ездил в Европу и Израиль, и выбрал направление — выращивание зеленых культур, салатов и трав. В 2016 году в Алматы я построил тепличный комплекс и основал компанию Green Eco. Сейчас эта компания — лидер по выращиванию, продаже салатов и трав в Казахстане. Мы практически полностью обеспечиваем города Алматы, Нур-Султан, Караганду и Павлодар. Это больше 200 супермаркетов с собственной системой дистрибуции. Перспективы хорошие, мы планируем развиваться и дальше.За 15 лет в компании, которую я начинал один, работает больше 100 сотрудников. Уже выросла плеяда казахстанских ландшафтных архитекторов. Мы работаем во всех городах Казахстана и делаем крупные инфраструктурные объекты республиканского значения.В Алматы среди наших проектов — улицы Панфилова, Жибек жолы, Старая площадь, парк Горького, «Кок-Тобе», «Лесная сказка». В Нур-Султане — Центральный парк, парк «Жетысу», городские площади. Мы работаем на проектах жилых комплексов BI Group и Basis A, занимаемся благоустройством торговых центров.. Плод нашего труда не подлежит сомнению. На наших глазах вырастают целые парки, где отдыхают горожане. Приятно ощущать, что ты приложил к этому руку.Наша работа точно отвечает цели человечества. Я благодарен клиентам, что доверяют нам важные общественные пространства.Здесь живут и растут мои дети. Мне все нравится в этом городе.Мне хотелось бы, чтобы город становился с каждым годом еще красивее и успешнее. Я верю в то, что Алматы — город, где комфортно жить, развиваться, преуспевать и находить себя.Спустя 15 лет я владелец нескольких компаний. Я человек, которому доверяют важные объекты.В Алматы я окружен друзьями, родственниками и близкими людьми.И верю в то, что завтра в этом городе будет лучше, чем сегодня. Это дает мне веру в то, что я живу полноценной жизнью и у меня все отлично.