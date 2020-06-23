«Истории понаехавших». Ирина Правдина о запуске «Леруа Мерлен» в Казахстане и чем отличается Алматы от Москвы

Москва — Алматы

О сложностях и первых впечатлениях

Люди здесь легко идут на контакт и того же ожидают в ответ

Развивалась, устроилась на работу в иностранную компанию. Когда пришло время открывать новый французский гипермаркет «Леруа Мерлен» в Казахстане, переехала в Алматы.Рабочие поездки в другую страну — это всегда адреналин, где все воспринимается по-новому и интересно. Поэтому я примерно представляла, что это за город. Знала, что здесь говорят на другом языке, есть горы, все любят конину.Я приехала в Алматы, когда шла стройка по улице Панфилова, делали подземные переходы, поэтому все вокруг дребезжало. Меня удивили маленькие хрущевки в центре, горы и зеленый город.. В автобусе я разговорилась с женщиной, которая сразу же пригласила меня в гости на чай. В Москве такое нереально. Первое время мне было некомфортно, поэтому я держала дистанцию. Люди здесь легко идут на контакт и того же ожидают в ответ. Между людьми близкие и братские отношения. Я была не готова к такому общению.Большинство квартир в городе оказались в традиционном стиле, нефункциональные и непросторные. Некоторые выглядели как гостиничные номера — для тех, кто приезжает на сутки по работе.Сейчас я обрела свободу, потому что купила машину.

О жизни в Алматы

Жизнь в Алматы меня обогащает

О деятельности

Как город изменил

Меня это возмущало, но сейчас я вижу, как это меняется.В Алматы темп жизни и работы медленнее по сравнению с Москвой. Мои друзья первое время говорили мне убрать московскую суетливость и быть на релаксе как алматинцы.У меня появилось много друзей. Когда гуляю или еду по городу, всегда встречаю знакомых. Несмотря на то, что в Алматы живет больше миллиона человек, здесь все друг друга знают.Это единственный город в мире, который я почувствовала как пешеход, автомобилист и увидела свысока. За эти два года город изменился. Я люблю площадь «Есентай» и центр города рядом с театром ГАТОБ.Мои родители и подруги из Москвы приезжали ко мне в гости, поэтому я не чувствую себя оторванной от жизни.Жизнь в Алматы меня обогащает. Я познакомилась с экспатами и людьми других национальностей. Поняла различие и многообразие культур. В Алматы стала мыслить не только в привычных рамках, научилась смотреть шире на многие вещи.Люди кайфуют от Алматы, и это передается мне. Это важное чувство, когда ты переезжаешь в другую страну и еще никого не знаешь.Для меня это большой опыт — запустить бренд в новой стране. И моя миссия в Алматы — сохранять и передать единство ценностей компании. Занимаюсь рекламой и пиаром, учитываю вкусы алматинского клиента. Мы адаптируем бренд под потребности местных людей. В нашей работе важно показать, что мы свой бренд — в этом помогает простая коммуникация.Зашли в Алматы со стратегией — низкие цены каждый день. Это значит, что наши цены минимум на 5% ниже, чем у конкурентов. Мы постоянно мониторим рынки и магазины, смотрим, что происходит в городе. И большое преимущество «Леруа Мерлен» в том, что под одной крышей у нас есть все — от кирпича до декоративных картин и штор. Здесь можно полностью собрать свой дом.Я выросла внутри компании, утвердилась в должности. Изучала заново многие вещи, ломала шаблоны, а это всегда интересно.Стала получать больше удовольствия, а не жить бегом, как это было в Москве. Мои подруги говорят, что этот город — курорт. Здесь такая же работа, такой же отдых, но ощущения совершенно другие.В этом городе я всегда чувствую поддержку.Каждый человек со своими интересами, привычками и культурой. Здесь произошел мой личностный рост.