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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Истории понаехавших». Диас Нургожин о перспективах в столице и как стал генеральным директором RUMI
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Сегодня в 11:50

«Истории понаехавших». Диас Нургожин о перспективах в столице и как стал генеральным директором RUMI

Диас Нургожин, город — Нур-Султан, генеральный директор сети ресторанов Rumi, @diasnurgozhin, facebook

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Алматы — Астана
Я переехал в Астану из города Алматы в сентябре 2018 года. Меня пригласили на работу в проект мобильного приложения «Сеним» на должность директора по развитию. До этого я несколько раз бывал в столице еще со школы. Но у меня никогда не было планов переехать в Астану. Я видел себя в Алматы.
О сложностях и первых впечатлениях
Я ожидал другого от столицы. Думал, что здесь все черствое, холодное и серое, нет зелени и много государственного. Но, на удивление, мне понравился и до сих пор нравится город. Если в Алматы все постройки и дворики в основном старые, то Нур-Султан — новый город. Здесь много жилых комплексов и бизнес-центров. Столица понравилась мне уникальной архитектурой. Алматы ассоциировался у меня с летниками, зеленью и арыками.

Здесь совсем другой ритм жизни


Для меня это два абсолютно разных города. Сейчас я живу в районе EXPO, и мои окна выходят на шар. Здесь совсем другой ритм жизни.
Первое время я жил у родного брата на правом берегу, пока искал жилье. Мой первый месяц был в режиме «дом-работа». В городе надо было найти только ближайший магазин. Дополнительные вопросы появились уже после переезда всей моей семьи.

Для дочки мы искали детский садик, узнавали о том, где закупиться в городе и отремонтировать машину. За 11 лет в Алматы я уже знал, где моя лучшая парикмахерская, хороший магазин и стоматология. Все эти вещи здесь мы начали искать заново.

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Сложность была только в навигации, куда ехать и что смотреть. Я не мог ориентироваться в городе без 2GIS. Если в Алматы мы знаем места по пересечениям улиц, то здесь надо говорить конкретный адрес или название жилого комплекса. Левый берег я уже узнал хорошо, а на правом ориентируюсь пока только по карте.
О жизни в Астане
Я смотрю на жизнь позитивно, и мне встречались здесь такие же люди.

В столице у меня не было барьеров в общении. Я не заметил разницы между алматинцами и астанчанами. Но отметил для себя поведение водителей — в Алматы чаще пропускают на дорогах.

В столице у меня не было барьеров в общении


Я заметил, что в Астане круглосуточно идет стройка. Новые жилые комплексы вырастают настолько быстро, что уже никто их не замечает. В Алматы новый дом — это целое событие и все о нем знают. Здесь же параллельно за пару месяцев могут открыть десять ЖК.

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Также я обращаю внимание на погоду, которая кардинально отличается от юга. В прошлую зиму здесь были сильные бураны и нельзя было походить без шапки. Я купил себе теплые вещи, куртку, сапоги и перчатки. Зимой среди алматинцев есть определенная культура — люди ходят с зонтиками. Если в Астане ты возьмешь на прогулку зонт, то улетишь из-за местных ветров или на тебя странно посмотрят.

Для меня Астана — город, в котором я и дальше буду работать и строить планы. Также сюда хотят переехать мои родители. Ближайшее будущее я точно связываю с этим городом.
О деятельности
Я пришел работать в проект Senim, потому что видел здесь перспективы и понял, что смогу реализовать весь свой потенциал. Год я проработал в казахстанском стартапе и показал хорошие результаты. Я не планировал менять место работы, но меня пригласили на должность первого руководителя сети ресторанов RUMI.

Мне всегда нравилась сфера гостеприимства, отельный и ресторанный бизнес. Я окончил университет по специальности «туризм» и планировал в будущем поработать в похожей сфере, но до этого времени не получалось.

Принять решение уйти было сложно. Это новая для меня сфера деятельности. Мне надо было управлять не маленькой кофейней, а сетью ресторанов с большим потоком людей. А также штатом в 200 человек. Я принял этот вызов и адаптировался. Сейчас как первый руководитель я могу влиять на все процессы в компании.

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RUMI — центр вкусного плова в столице и Алматы. В сентябре будет уже год, как я работаю в этой компании. За это время мы полностью восстановили репутацию и отстроили заново все процессы — сервис, кухню, производство. Открыли новую точку и должны были запустить франшизу, но карантин скорректировал наши планы.

В октябре прошлого года запустили доставку и с 400-500 заказов в день выросли до 7500 доставок в сети. Постоянно обучаем сотрудников и работаем над хорошим сервисом.

Наша компания прозрачная и открыта, а люди знают, к кому могут обратиться


Я уже давно активный пользователь Facebook, и где бы ни работал, всегда пишу об этом в сети. Я предполагал, что астанчанам и алматинцам будет интересно узнать компанию изнутри. Поэтому пишу о том, что мы сделали в RUMI, советуюсь с клиентами, в какой точке города лучше открыть новый ресторан, провожу опросы. Я делаю это, чтобы чувствовать наших гостей и рынок. Наша компания прозрачна и открыта, а люди знают, к кому могут обратиться в любой момент.
Как город изменил
Я многому научился в столице благодаря деятельности нашей компании. Я развиваюсь всегда и везде, вне зависимости от того, в каком городе нахожусь.

И на самом деле на многие вещи я стал смотреть совсем другим взглядом.

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#алматы #бизнес #нурсултан #понаехавшие #rumi
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