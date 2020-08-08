«Истории понаехавших». Диас Нургожин о перспективах в столице и как стал генеральным директором RUMI

Алматы — Астана

О сложностях и первых впечатлениях

Здесь совсем другой ритм жизни

О жизни в Астане

В столице у меня не было барьеров в общении

О деятельности

Наша компания прозрачная и открыта, а люди знают, к кому могут обратиться

Как город изменил

Меня пригласили на работу в проект мобильного приложения «Сеним» на должность директора по развитию. До этого я несколько раз бывал в столице еще со школы. Но у меня никогда не было планов переехать в Астану. Я видел себя в Алматы.Думал, что здесь все черствое, холодное и серое, нет зелени и много государственного. Но, на удивление, мне понравился и до сих пор нравится город. Если в Алматы все постройки и дворики в основном старые, то Нур-Султан — новый город. Здесь много жилых комплексов и бизнес-центров. Столица понравилась мне уникальной архитектурой. Алматы ассоциировался у меня с летниками, зеленью и арыками.Сейчас я живу в районе EXPO, и мои окна выходят на шар. Здесь совсем другой ритм жизни.Первое время я жил у родного брата на правом берегу, пока искал жилье. Мой первый месяц был в режиме «дом-работа». В городе надо было найти только ближайший магазин. Дополнительные вопросы появились уже после переезда всей моей семьи.За 11 лет в Алматы я уже знал, где моя лучшая парикмахерская, хороший магазин и стоматология. Все эти вещи здесь мы начали искать заново.Я не мог ориентироваться в городе без 2GIS. Если в Алматы мы знаем места по пересечениям улиц, то здесь надо говорить конкретный адрес или название жилого комплекса. Левый берег я уже узнал хорошо, а на правом ориентируюсь пока только по карте.Я не заметил разницы между алматинцами и астанчанами. Но отметил для себя поведение водителей — в Алматы чаще пропускают на дорогах.Новые жилые комплексы вырастают настолько быстро, что уже никто их не замечает. В Алматы новый дом — это целое событие и все о нем знают. Здесь же параллельно за пару месяцев могут открыть десять ЖК.В прошлую зиму здесь были сильные бураны и нельзя было походить без шапки. Я купил себе теплые вещи, куртку, сапоги и перчатки. Зимой среди алматинцев есть определенная культура — люди ходят с зонтиками. Если в Астане ты возьмешь на прогулку зонт, то улетишь из-за местных ветров или на тебя странно посмотрят.Также сюда хотят переехать мои родители. Ближайшее будущее я точно связываю с этим городом.Год я проработал в казахстанском стартапе и показал хорошие результаты. Я не планировал менять место работы, но меня пригласили на должность первого руководителя сети ресторанов RUMI.Я окончил университет по специальности «туризм» и планировал в будущем поработать в похожей сфере, но до этого времени не получалось.Это новая для меня сфера деятельности. Мне надо было управлять не маленькой кофейней, а сетью ресторанов с большим потоком людей. А также штатом в 200 человек. Я принял этот вызов и адаптировался. Сейчас как первый руководитель я могу влиять на все процессы в компании.В сентябре будет уже год, как я работаю в этой компании. За это время мы полностью восстановили репутацию и отстроили заново все процессы — сервис, кухню, производство. Открыли новую точку и должны были запустить франшизу, но карантин скорректировал наши планы.Постоянно обучаем сотрудников и работаем над хорошим сервисом.Я предполагал, что астанчанам и алматинцам будет интересно узнать компанию изнутри. Поэтому пишу о том, что мы сделали в RUMI, советуюсь с клиентами, в какой точке города лучше открыть новый ресторан, провожу опросы. Я делаю это, чтобы чувствовать наших гостей и рынок. Наша компания прозрачна и открыта, а люди знают, к кому могут обратиться в любой момент.Я развиваюсь всегда и везде, вне зависимости от того, в каком городе нахожусь.