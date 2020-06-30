Исторический облик возвращают домам в Алматы

В Алмалинском районе Алматы идет ремонт фасадов жилых домов. Зданиям возвращают прежний облик.

Максимально сохраняется оформление фасадов, такое как ажурные балконы и элементы лепнины, а также сочетание желтого цвета стен и зелени листвы — «фирменный знак» старого центра Алматы. Со временем отреставрируют все фасады зданий постройки XIX-XX веков и будет восстановлен их архитектурный стиль. Преобразования вернут мегаполису его уникальный шарм и подарят алматинцам комфорт и возможность погрузиться в историческую атмосферу.