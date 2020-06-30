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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Исторический облик возвращают домам в Алматы
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Сегодня в 10:29

Исторический облик возвращают домам в Алматы

В Алмалинском районе Алматы идет ремонт фасадов жилых домов. Зданиям возвращают прежний облик.

Максимально сохраняется оформление фасадов, такое как ажурные балконы и элементы лепнины, а также сочетание желтого цвета стен и зелени листвы — «фирменный знак» старого центра Алматы. Со временем отреставрируют все фасады зданий постройки XIX-XX веков и будет восстановлен их архитектурный стиль. Преобразования вернут мегаполису его уникальный шарм и подарят алматинцам комфорт и возможность погрузиться в историческую атмосферу.

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#алматы #архитектура #город
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