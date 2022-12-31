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Исследование: как изменить систему образования в Казахстане
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Вчера в 10:41

Исследование: как изменить систему образования в Казахстане

Появились результаты специального проекта-исследования, которое было организовано Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра «Астана» в рамках IV Международного форума образовательных технологий.

В проекте приняли участие 70 экспертов по направлениям: школы, колледжи и вузы.

В документе «Видение трансформации образования в Казахстане — голос индустрии» особое внимание уделяется подготовке и переподготовке кадров, смене парадигм, вовлечению общественных институтов в процесс законотворчества, мониторинга и контроля системы образования на всех уровнях, включая государственный̆, формированию понятных ориентиров на пути к образованию будущего, человекоцентричности, иммерсивности и инклюзивности.

Узнать подобную информацию и скачать отчет скачать на казахском и русском языках можно на сайте исследования: metarapid.bcpd.kz.

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#казахстан #университет #образование #школа #исследование
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.