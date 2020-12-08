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Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в казахстанских банках в текущем году
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08.12.2000

Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в казахстанских банках в текущем году

Тяжелый «коронакризисный» 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для экономики страны в целом и банковского сектора в частности. В целом со сложной ситуацией казахстанские БВУ справились. С начала года депозитная база в банках выросла на 2,96 трлн тг, до 20,94 трлн тг. Из них 2,36 трлн тг прироста пришлось на десятку крупнейших БВУ РК.

Лидером роста в сложный период ожидаемо стал крупнейший и один из самых надежных фининститутов страны — Halyk Bank. C начала года банк нарастил объем вкладов на 633,6 млрд тг, до 7,1 трлн тг. Halyk Bank обеспечил сразу 21,4% от общей суммы увеличения депозитов БВУ РК, и 26,9% — от прироста ТОП-10 банков — держателей вкладов. Только за октябрь банк прибавил в депозитный портфель еще 21,2 млрд тг.

В тройку лидеров по приросту среди крупнейших банков также входят «Сбербанк» — плюс 418,8 млрд тг, до 2,01 трлн тг, и Kaspi Bank — плюс 403,3 млрд тг, до 2,03 трлн тг.

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Корпоративные вклады БВУ РК увеличились с начала года на 1,8 трлн тг, до 10,46 трлн тг, розничные — на 1,16 трлн тг, до 10,47 трлн тг.

По росту вкладов юридических лиц лидируют Halyk Bank — плюс 310,6 млрд тг, до 3,57 трлн тг, «Сбербанк» — плюс 301,6 млрд тг, до 1,13 трлн тг, и ForteBank — плюс 253,7 млрд тг, до 929,9 млрд тг. В сегменте вкладов физических лиц в тройке лидеров по росту среди крупнейших банков в секторе — Kaspi Bank, плюс 357,8 млрд тг, до 1,88 трлн тг, Halyk Bank — плюс 323 млрд тг, до 3,49 трлн тг, и Жилстройсбербанк — плюс 121,1 млрд тг, до 947,4 млрд тг.

ТОП-10 БВУ по корпоративным и розничным вкладам отличаются. Так, в обеих десятках присутствуют Halyk Bank, Forte Bank, Jýsan Bank, «АТФ Банк», «Банк ЦентрКредит», «Евразийский Банк» и «Сбербанк». В топовую десятку по корпоративным вкладам также входят Altyn Bank, «Альфа-Банк» и «Ситибанк Казахстан», по розничным — Kaspi Bank, Bank RBK и «Жилстройсбербанк».

Крупнейший на рынке Halyk Bank занимает ведущие позиции как по наращиванию корпоративных вкладов, так и по увеличению розничных депозитов. Это ожидаемо: банк предоставляет широкую линейку депозитов населению, а для бизнеса, включая МСБ, предлагает как срочные и условные вклады, так и одни из самых выгодных по рынку условий по ведению текущих счетов и зарплатных проектов.

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Устойчивый рост Halyk Bank подтверждается высокими рейтингами надежности от ведущих мировых рейтинговых агентств: Fitch Ratings (BB+), Moody's Investors Service (Ba1), Standard and Poor's (BB).

Кроме того, у банка выше, чем в среднем по сектору, показатели рентабельности активов ROA — 2,6%, против 2,2% в среднем по БВУ РК за январь-октябрь текущего года и капитала ROE — 19,3%, против 17,8% в среднем по рынку.

Источник: ranking.kz

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