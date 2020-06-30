Исландия выбрала агентство для привлечения туристов

Исландия решила запустить кампанию по привлечению туристов и первой среди стран, восстанавливающихся после пандемии, провела глобальный тендер. Из 15 претендентов государственно-частное партнерство Promote Iceland выбрало M&C Saatchi.

Целью кампании, которая стартует этим летом, является восстановление турпотока. Подход M&C Saatchi заключается в продвижении природных красот Исландии, ее обширных пространств и гостеприимства как «личного устойчивого развития» — personal sustainability — что отражает мировое лидерство страны в этой сфере.

Агентства будут отвечать за рекламу, PR, соцсети, экспериментальные форматы и прочие активности на более чем 20 рынках, с упором на США, Великобританию и Германию.

M&C Saatchi победило благодаря ресурсам, охвату сети и партнерству с локальным игроком.

Источник: adindex.ru