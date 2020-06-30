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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Исландия выбрала агентство для привлечения туристов
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Сегодня в 10:00

Исландия выбрала агентство для привлечения туристов

Исландия решила запустить кампанию по привлечению туристов и первой среди стран, восстанавливающихся после пандемии, провела глобальный тендер. Из 15 претендентов государственно-частное партнерство Promote Iceland выбрало M&C Saatchi.

Целью кампании, которая стартует этим летом, является восстановление турпотока. Подход M&C Saatchi заключается в продвижении природных красот Исландии, ее обширных пространств и гостеприимства как «личного устойчивого развития» — personal sustainability — что отражает мировое лидерство страны в этой сфере.

Агентства будут отвечать за рекламу, PR, соцсети, экспериментальные форматы и прочие активности на более чем 20 рынках, с упором на США, Великобританию и Германию.

M&C Saatchi победило благодаря ресурсам, охвату сети и партнерству с локальным игроком.

Источник: adindex.ru

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#путешествия #туризм #исландия
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