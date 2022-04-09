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«Ирина Кайратовна», Ninety One и Say Mo — 15 новых треков от артистов из Центральной Азии
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09.04.2021

«Ирина Кайратовна», Ninety One и Say Mo — 15 новых треков от артистов из Центральной Азии

Март был щедр на новые музыкальные новинки. Рассказываем о премьерах клипов и коллаборациях артистов из Центральной Азии.


«Ирина Кайратовна» & Shiza — Kõk Tu




Новый клип группы «Ирина Кайратовна» ворвался во все казахстанские чарты и по сей день не отдает первенство. Песня стала новым трендов в социальной сети TikTok, призывая молодых людей к патриотизму и единству.


Ryso & 104 — VOUS, OST «Игрок»




õzen в сотрудничестве с артистами Ryso и 104 выпустили клип к сериалу «Игрок». Саундтреки из сериала можно найти на всех платформах канала õzen.


Amre — «Осы музыка ұнайды» и «Керім»


Известный певец и финалист российского проекта «Голос» выпустил два новых трека. У певца много и других хитов: «Сен көріктісің», «Қыздар-ай» и Sen gana. Его песня с Ерке Есмахан 1ge набрала шесть миллионов просмотров на YouTube.


IntroVert x Akha — «Вечера»


В своем интервью для weproject.media казахстанский певец Akha поделился тем, что подготовил коллаборацию с артистом Introvert — трек «Вечера». Подробнее об интервью можете прочитать здесь.


Назима — «Среди бывших»


Известная певица Назима выпустила новый хит «Среди бывших», который уверенно стоит на лидирующих позициях в казахстанских музыкальных чартах.


Imanbek, Tommy Cash, OhGeesy, LOST CAPITAL — Baby Shock


Обладатель престижной награды за хит Roses Иманбек выпустил новый трек Baby Shock. Трек записан вместе с Tommy Cash, OhGeesy и LOST CAPITAL. Недавно диджей начал выступления в рамках мирового тура под названием Rahmet World Tour.


Koba & Mans — Jaryq


Актеры сериала «5:32» записали лиричную песню JARYQ, которая покорила сердца слушателей. Получился идеальный подарок фанатам нашумевшего триллера.


Ninety One — QOOMA


Группа Ninety One выпустила лайв перфоманс на трек QOOMA. В прошлом месяце компания Juz Entertainment объявила о расторжении контракта с группой и о том, что артисты теперь будут продвигаться сами.


Mit Dias — Jazei


Curltai не перестает радовать слушателей новыми песнями кыргызских исполнителей. Певец Mit Dias подготовил лайв-премьеру к своей песне Jazei. Фанатов впечатлила визуальная часть выступления, которая подчеркивает атмосферу трека.


Аяна Касымова — «Я и ты»


Аяна Касымова, известная своим хитом «Суротуно», тоже порадовала сотрудничеством с curltai. Певица подарила фанатам новый трек на русском языке — «Я и ты».


Sevara Nazarkhan — Qo‘ng‘iroqlar


Популярная за пределами своей страны узбекская певица Севара выпустила новый клип Qo‘ng‘iroqlar. Песня и клип привлекли внимание слушателей своим этническим стилем.


Гайбулла Турсунов — «Тарам-тарам»


Новая песня Гайбуллы Турсунова мгновенно полюбилась фанатами легким и запоминающимся мотивом, стала хитом в Узбекистане. Песня попала в лидеры музыкальных чартов.


Улугбек Рахматуллаев — «Севмаганимда»


Новая песня Улугбека Рахматуллаева «Севмаганимда» набрала более двух миллионов просмотров на YouTube. В клипе приняли участие известные актеры Юлдуз Раджабова и Адис Раджабов.


Мирас Жугунусов — «Мама»


Певец Мирас Жугунусов выпустил лиричную песню о матери на казахском языке. Песня занимает седьмое место во вкладке «в тренде».


Say Mo — «Будь умницей»


Say Mo выпустила тизер к своей новой песне: «Будь умницей». Премьера состоится девятого апреля.

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#казахстан #новинки #музыка #артисты #центральнаяазия
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