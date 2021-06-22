Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что в будущем iPhone будут производить полностью из перерабатываемых материалов.

Кук поделился некоторыми планами Apple на технологической конференции VivaTech 2021 и рассказал, что при производстве новых iPhone больше не будут использоваться ресурсы Земли, так как они будут зависеть от возобновляемых ресурсов.

Глава Apple также добавил, что компания все больше внимания уделяет рекуперации сырья из старого оборудования. Кроме того, он напомнил, что вода — один из самых ценных ресурсов в мире, и Apple продолжит делать все возможное, чтобы помочь поставщикам и партнерам защищать водные ресурсы и экономить воду.

Источник: tengrinews.kz