Инвестиции в недвижимость в США: как это сделать, в чем преимущества и сложности

Рассказываем, почему стоит инвестировать в недвижимость, как найти подходящий объект и что нужно знать перед вложением средств.





Алексей Назаров, 32 года, город — Алматы, бизнесмен, facebook





О себе

Я IT-предприниматель. Создал PayBox.money — финтех-сервис для стран СНГ. Развивал его на протяжении восьми лет, после чего продал холдингу Freedom Finance.

Хочу выйти на международный уровень в новом для себя направлении — GameDev. Я всегда этим увлекался и вижу перспективы.

О выборе направления для инвестиций

Я стремлюсь правильно сбалансировать свои финансовые сбережения. Новый бизнес в индустрии GameDev — это высокорискованные инвестиции. Они могут принести результат только через несколько лет. Поэтому мне требовался источник пассивного дохода с низким риском. Тут я рассматривал ряд направлений:

— акции международных компаний

— различные индекс корпоративные и государственные облигации

— недвижимость в ряде стран.

После исследований выбрал Майами и решил купить апартаменты в бизнес-центре города для сдачи в аренду через Airbnb и дальнейшего прироста стоимости.

Об инвестициях в США

Инвестиции в недвижимость США требуют целого ряда участников на разных этапах. Я привлекал агента по поиску недвижимости и компанию по оформлению сделки и проведению взаиморасчетов.

Также потребовалось открыть юридическое лицо в США и уже на него оформлять апартаменты. Процесс бюрократизирован. Он не самый быстрый: даже предложение цены направляется в виде официального письма с подписью. С другой стороны, все последовательно, отлажено и надежно.

Несмотря на высокую налоговую нагрузку, недвижимость США — это один из самых стабильно растущих рынков мира с активным приростом населения за счет миграции.

Еще в этой стране меня привлекает активный рост IT-сферы относительно остального мира. Об этом можно судить по количеству прорывных технологий и компаний гигантов в IT-сегменте.

Я планирую свои международные проекты, отталкиваясь от рынка США. Поэтому для меня инвестиции в американскую недвижимость — один из шагов по пониманию рынка Америки в разных его сферах.

Советы начинающим

Мой подход к инвестициям таков: если это high-risk сегмент, я должен хорошо разбираться в нем. Обычно это мои бизнес-проекты. В остальных случаях ориентируюсь на низкорискованные инвестиции с пассивным доходом и долгосрочным эффектом роста стоимости, в которых не требуется детально все понимать. Но лишним это тоже не будет.

Стараюсь, чтобы две эти части портфеля уравновешивали друг друга, а цена ошибки в high-risk составляющей не была фатальной для моего финансового здоровья.

Направления для инвестирования свободных денег я определяю с помощью аналитики, которая доступна в интернете. Также ориентируюсь на советы от экспертов в выбранной после изучения аналитических статей, области. Далее выбираю гипотезы, которые считаю наиболее эффективными и осуществляю их. Сравниваю сформированный предварительный план с результатами в реальных деньгах, корректирую план действий и снова пробую. Здесь цена ошибки не так высока, как в бизнес-проектах. Таким образом, мне уже удалось осуществить ряд приобретений в сфере недвижимости, некоторые из которых приносят пассивный доход.

Максим Мукомелов, 41 год, город — Майами, специалист по недвижимости в штате Флорида США, предприниматель, @maximvladi

О себе

Я лицензированный брокер по недвижимости штата Флорида и владелец агентства недвижимости в Майами Newmax Reality. В США переехал из Алматы в 2014 году.

Об инвестициях в США

Идея инвестирования в зарубежную недвижимость в последнее время интересует все больше людей из стран СНГ и вызывает много вопросов. В силу своей профессии я постоянно сталкиваюсь с ними и помогаю клиентам найти на них ответы.

Наши клиенты выбирают недвижимость в Майами из-за стабильности рынка, а также благодаря значительному потенциалу роста активов и прибыли.

Еще Майами — мировой курортный центр, славящийся своими пляжами, большим количеством платежеспособных туристов и развитой инфраструктурой. Это существенный фактор при принятии решения об инвестициях.

Есть несколько направлений объектов, которые больше всего привлекают потенциальных инвесторов:

1. Квартиры на этапе строительства, а иногда на этапе проекта, которые можно приобрести еще до начала стройки. Преимущество покупки недвижимости в таких проектах — рост стоимости объекта по мере строительства здания. Точной цифры, насколько цена увеличивается к моменту сдачи дома, нет. Из практики могу сказать, что в среднем рост составляет 25-30%. Но тут следует учитывать множество нюансов: начиная от локации объекта и опыта застройщика до анализа цен на подобные объекты в данном районе и так далее.

2. Частные дома и апартаменты для сдачи в краткосрочную аренду на площадках AirBnb, VRBO и иных платформах. Этот вид инвестиций популярен за счет большого спроса у туристов и гостей города. Следует отметить, что в Майами краткосрочная сдача недвижимости в аренду ограничена и зарегулирована местными властями и отдельными ассоциациями домовладельцев. Около 90% всех многоквартирных зданий в Майами не разрешают сдавать квартиры в аренду менее чем на 180 дней. То же касается и частных домов, многие из которых относятся к ассоциациям домовладельцев. По их правилам аренда домов на короткие сроки запрещена.

3. Коммерческая недвижимость. К ней можно отнести гостиницы, офисные и ритейл помещения. К такому инвестированию обычно подходят более основательно и привлекают финансовых консультантов и юристов.

Советы начинающим

Проведите тщательный анализ рынка. Для успешного инвестирования в недвижимость Майами важно изучить динамику местного рынка, включая сегментацию объектов, ценовые тенденции и районы с лучшими перспективами роста стоимости.

Определите оптимальную инвестиционную стратегию. Рассмотрите разнообразие доступных активов: многоквартирные здания, виллы, коммерческая недвижимость и так далее, с учетом ваших финансовых возможностей, инвестиционных целей и уровня экспертизы.

Сотрудничайте с квалифицированными специалистами. Обеспечьте успешное вложение средств, обращаясь к опытным агентам недвижимости и юристам для помощи в отборе объектов, оформлении сделок и соблюдении всех юридических норм.

Рассмотрите варианты финансирования и структурирования сделки. Если доступные средства не позволяют полностью оплатить объект, изучите возможности кредитования, ипотеки или сотрудничества с соинвесторами для расширения финансовых возможностей.

Ориентируйтесь на долгосрочную перспективу. Учитывайте, что недвижимость — это долгосрочные инвестиции, и вложенный капитал может приносить доход не сразу. Терпение, грамотное управление активами и долгосрочное стратегическое планирование могут обеспечить успешные результаты вашей инвестиционной деятельности.

А подобрать правильные объекты для инвестиций помогут эксперты нашей компании.