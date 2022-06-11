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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью с Ninety One, ASMR от тиктокеров и еще 8 интересных новых выпусков на YouTube
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09.06.2022

Интервью с Ninety One, ASMR от тиктокеров и еще 8 интересных новых выпусков на YouTube

Собрали новые выпуски YouTube-каналов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистане. Самое интересное, если вы пропустили обновления.


Ninety One — мы хотим быть услышанными / зamandas

Одно из самых популярных видео прошедшей недели — новый выпуск подкаста Каны Бейсекеева с группой Ninety One. Участники поговорили о стиле одежды, казахском языке, своем творческом пути, Q pop направлении и многом другом.


Manizha — See-Line Woman | OYU Live


Новый выпуск проекта Oyu Live. На этот раз там выступила Manizha, участница конкурса «Евровидение-2021». Она исполнила песню See-Line Woman.


Первая казахская свадьба глазами иностранца


Rocky Journeys — канал девушки Роки, которая живет в Астане. В представленном выпуске путешественница делится впечатлениями от свадьбы в Казахстане. Интересный взгляд со стороны.


УСПЕШНЫЙ УСПЕХ ИЛИ ИНФОБИЗНЕС? / Улугбек Шарипов / Акбота Ануарбек


Новое интервью на канале предпринимателя Улугбека Шарипова на тему инфобизнеса в Казахстане. Акбота Ануарбек, эксперт по личностному и финансовому развитию, рассказала, как помогает людям и почему вкладывает деньги в собственное развитие.


ASMR | TOMI, HOMA AND ADALIATTA YOLO HOUSE


Помимо коротких видеороликов, участники Yolo House снимают для своего канала и полноформатные видео. И это одно из них, в формате ASMR.


Один день со Сборной Кыргызстана по футболу


Известный YouTube-блогер из Кыргызстана опубликовал новое видео, где провел один день со Сборной Кыргызстана по футболу. Посмотрев видео, вы познакомитесь с игроками и тренером.


MEDUZA Speak Easy/ Curltai 2022


Встречи с интересными и необычными людьми на канале Curltai. В гостях модный видеограф Медуза.


Как врач из Узбекистана стал одним из лучших в России


Новое интервью на узбекском YouTube-канале об истории успеха Жасура Мадьярова. Это успешный молодой онколог, чья любовь к профессии привела его к лучшим учителям и высокому уровню в медицине.


Учим Python за 1 час! #ОтПрофессионала | HD Remake


Полезный ролик от узбекского ютубера, где вас научат программировать с помощью языка Python.


Все что нужно знать про iOS 16 developer beta 1 | Стоит ли устанавливать?


Темур Хаматов тоже выпустил полезный ролик и опубликовал обзор на iOS 16 developer beta 1, который был презентован несколько дней назад.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.