Интервью с Ninety One, ASMR от тиктокеров и еще 8 интересных новых выпусков на YouTube

Собрали новые выпуски YouTube-каналов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистане. Самое интересное, если вы пропустили обновления.





Ninety One — мы хотим быть услышанными / зamandas





Одно из самых популярных видео прошедшей недели — новый выпуск подкаста Каны Бейсекеева с группой Ninety One. Участники поговорили о стиле одежды, казахском языке, своем творческом пути, Q pop направлении и многом другом.







Manizha — See-Line Woman | OYU Live





Новый выпуск проекта Oyu Live. На этот раз там выступила Manizha, участница конкурса «Евровидение-2021». Она исполнила песню See-Line Woman.





Первая казахская свадьба глазами иностранца





Rocky Journeys — канал девушки Роки, которая живет в Астане. В представленном выпуске путешественница делится впечатлениями от свадьбы в Казахстане. Интересный взгляд со стороны.





УСПЕШНЫЙ УСПЕХ ИЛИ ИНФОБИЗНЕС? / Улугбек Шарипов / Акбота Ануарбек





Новое интервью на канале предпринимателя Улугбека Шарипова на тему инфобизнеса в Казахстане. Акбота Ануарбек, эксперт по личностному и финансовому развитию, рассказала, как помогает людям и почему вкладывает деньги в собственное развитие.





ASMR | TOMI, HOMA AND ADALIATTA YOLO HOUSE





Помимо коротких видеороликов, участники Yolo House снимают для своего канала и полноформатные видео. И это одно из них, в формате ASMR.





Один день со Сборной Кыргызстана по футболу





Известный YouTube-блогер из Кыргызстана опубликовал новое видео, где провел один день со Сборной Кыргызстана по футболу. Посмотрев видео, вы познакомитесь с игроками и тренером.





MEDUZA Speak Easy/ Curltai 2022





Встречи с интересными и необычными людьми на канале Curltai. В гостях модный видеограф Медуза.





Как врач из Узбекистана стал одним из лучших в России





Новое интервью на узбекском YouTube-канале об истории успеха Жасура Мадьярова. Это успешный молодой онколог, чья любовь к профессии привела его к лучшим учителям и высокому уровню в медицине.





Учим Python за 1 час! #ОтПрофессионала | HD Remake





Полезный ролик от узбекского ютубера, где вас научат программировать с помощью языка Python.





Все что нужно знать про iOS 16 developer beta 1 | Стоит ли устанавливать?





Темур Хаматов тоже выпустил полезный ролик и опубликовал обзор на iOS 16 developer beta 1, который был презентован несколько дней назад.