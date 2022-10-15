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Интервью с Азаматом Мусагалиевым и OYU в Мангыстау: что нового на YouTube
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13.10.2022

Интервью с Азаматом Мусагалиевым и OYU в Мангыстау: что нового на YouTube

Собрали список самых интересных выпусков YouTube, которые вышли на этой неделе.

Шәріп Серік | Шакенти | Шако жеке өмірі жайлы | TALK LIKE | Аман Тасыған


У Амана Тасыгана вышло новое интервью, на этот раз героем стал Шакенти. Он ответил на вопросы о сериале «Пацанские истории», расставании с Say Mo и не только.


Amre — Мөлдіреген жанарың


Казахстанский певец выпустил новую песню. Она моментально заняла место в трендах.


Кыргызстан 2022. Прогулка по Бишкеку. Памятник Манас. Открытие счетов в местном банке.


На канале «За окном» вышло новое видео — влог из Бишкека. Видео о том, как зарегистрировать сим-карту, куда сходить и что посмотреть.


Создала IT-компанию за $6 000 000 с НУЛЯ — Будущая Миллиардная компания из Кыргызстана?


Кыргызский блогер Alkanov взял интервью у Динары Руслан — основателя IT-компании, которая оценивается в $6 000 000.


Абылай МЕРГЕНБАЕВ: С БАРАХОЛКИ торгуют на Wildberries и «Каспи»


На канале казахстанской журналистки Динары Сатжан вышло новое интервью. Героем стал Абылай Мергенбаев, продавец на Wildberries и «Каспи». Абылай рассказал, почему уехал из Китая и где самая главная оптовка мира.


Самая необычная еда Узбекистана


На канале Alter Ego вышло видео о самой интересной и необычной еде узбекской кухни.


САБИНА МУСТАЕВА, ZBS PODCAST — победительница «ГОЛОС ДЕТИ» и просто светлейший человек на свете!

Звездная болезнь, проблемы молодежи, новости Узбекистана: в этот раз в гостях на ZBS PODCAST побывала победительница «Голос дети» — Сабина Мустаева.


Азамат Мусагалиев. О юморе и тревоге. Main Event Podcast


На этот раз в гостях на Main Event Podcast звезда канала «ТНТ» и экс-квнщик — Азамат Мусагалиев.


Шарип Серик x Ильяс Джапаров: Пацанская История, Казахи в Америке, Казахская гибкость

Канал Esquire podcast выпустил новое видео. Гостями стали актеры фильма «Пацанская история» — Шарип Серик и Ильяс Джапаров.


Mañğystau | OYU Special


Специальный выпуск проекта OYU из Мангыстау. Шикарные виды и красивая музыка.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.