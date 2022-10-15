Интервью с Азаматом Мусагалиевым и OYU в Мангыстау: что нового на YouTube

Собрали список самых интересных выпусков YouTube, которые вышли на этой неделе.







Шәріп Серік | Шакенти | Шако жеке өмірі жайлы | TALK LIKE | Аман Тасыған





У Амана Тасыгана вышло новое интервью, на этот раз героем стал Шакенти. Он ответил на вопросы о сериале «Пацанские истории», расставании с Say Mo и не только.





Amre — Мөлдіреген жанарың





Казахстанский певец выпустил новую песню. Она моментально заняла место в трендах.





Кыргызстан 2022. Прогулка по Бишкеку. Памятник Манас. Открытие счетов в местном банке.





На канале «За окном» вышло новое видео — влог из Бишкека. Видео о том, как зарегистрировать сим-карту, куда сходить и что посмотреть.





Создала IT-компанию за $6 000 000 с НУЛЯ — Будущая Миллиардная компания из Кыргызстана?





Кыргызский блогер Alkanov взял интервью у Динары Руслан — основателя IT-компании, которая оценивается в $6 000 000.





Абылай МЕРГЕНБАЕВ: С БАРАХОЛКИ торгуют на Wildberries и «Каспи»





На канале казахстанской журналистки Динары Сатжан вышло новое интервью. Героем стал Абылай Мергенбаев, продавец на Wildberries и «Каспи». Абылай рассказал, почему уехал из Китая и где самая главная оптовка мира.





Самая необычная еда Узбекистана





На канале Alter Ego вышло видео о самой интересной и необычной еде узбекской кухни.





САБИНА МУСТАЕВА, ZBS PODCAST — победительница «ГОЛОС ДЕТИ» и просто светлейший человек на свете!

Звездная болезнь, проблемы молодежи, новости Узбекистана: в этот раз в гостях на ZBS PODCAST побывала победительница «Голос дети» — Сабина Мустаева.





Азамат Мусагалиев. О юморе и тревоге. Main Event Podcast





На этот раз в гостях на Main Event Podcast звезда канала «ТНТ» и экс-квнщик — Азамат Мусагалиев.





Шарип Серик x Ильяс Джапаров: Пацанская История, Казахи в Америке, Казахская гибкость

Канал Esquire podcast выпустил новое видео. Гостями стали актеры фильма «Пацанская история» — Шарип Серик и Ильяс Джапаров.





Mañğystau | OYU Special





Специальный выпуск проекта OYU из Мангыстау. Шикарные виды и красивая музыка.