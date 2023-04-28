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Интервью с Али Окаповым, сериал «Грызня» и подкаст с Zeé: что нового вышло в апреле
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Главный

Сегодня в 15:45

Интервью с Али Окаповым, сериал «Грызня» и подкаст с Zeé: что нового вышло в апреле

Собрали для вас новые YouTube-выпуски, книги, сериалы и премьеры фильмов за апрель. Смотрите, если ищите, чем заняться в выходные.


YouTube


Где получить европейское образование в Ташкенте. Обзор на Туринский политехнический университет



Представляем наш обзор на Туринский политехнический университет. За 14 лет своего существования и формирования кадров для автомобильной промышленности, здесь появилась магистратура, докторантура PHD и помимо инженерных направлений, открываются новые сферы бизнес управления и менеджмента. Студенты Turin Polytechnic University in Tashkent расскажут, об учебе в университете и своих результатах.


АЛИ ОКАПОВ: О жене Ақерке, отцовстве, хейте, потере голоса и НОВОМ АЛЬБОМЕ



В новом интервью певец и композитор Али Окапов рассказывает о творческом кризисе, влиянии хейтеров и критики на его семью и решении наконец рассекретить личную жизнь.


Маргулан Сейсембай | Вице-президент Тойота | Чуть не сняли с рейса | Токио |Либирри Подкаст



Маргулан Сейсембай — известный казахстанский мультимиллионер. Принцип построения компании по-японски, вице-президент Toyota и идеология Маргулана — как поменять взгляды на бизнес за один выпуск.


От Азата к Zeé / Зamandas



Вы, наверное, видели яркого парня, рассказывающего о мире моды, звездах, Кардашьян и роскоши. В гостях данного выпуска блогер, креатор — Zeé. Зи ведет свой блог в TikTok о мире моды и звезд. Одна из главных тем, поднятых в подкасте — принятие себя.


По домам 10: блогерский дом за 250 миллионов



В десятом выпуске «По домам» Бейбит Алибеков и его команда приехали в гости в новый дом к семейной паре блогеров Нурбеку и Амине Нуртаза. Посмотрели кухню мечты Амины, узнали о стоимости дома и заработке на курсах, оценили шикарную люстру в ванной.


Ninety One — нан кету себебі, Ерке Есмахан, жеке өмірі жайлы | AZ | TALK LIKE



TALKLIKE — проект личных интервью с известными людьми, добившихся успеха в различных сферах, которым есть что сказать в обществе.


Голос аула / Arshat / Зamandas



Аршат – яркий представитель аула, он не отказывается от будущего, как многие его сверстники. Работает продавцом в магазине и занимается творчеством. Рассказал, как попал из Алматы в Москву в театральный университет, спев песню Дударай, и почему вернулся обратно домой.


Большое интервью с Талгатом Итаевым, TI Detailing



Интервью о том, как Талгат Итаев открыл свой первый TI детейлинг в сентябре 2020 года, как запустил семь франшиз в Казахстане, и каким трудом добился большого оборота и высоких показателей прибыли.

Сериалы


«Человек из Флориды»



Детектив полиции из Филадельфии Майк Валентайн из-за пристрастия к азартным играм влезает в крупные долги, потеряв друзей, жену и работу. После курса реабилитации он хочет начать все сначала и вернуть утраченную жизнь, а пока вынужден работать на местного гангстера Мосса Янкова.


«Наследники», 4 сезон



В последнем сезоне дети медиамагната Логана Роя попытаются в очередной раз оспорить у отца принадлежащую ему корпорацию Waystar Royco. Однако сам Рой без боя уходить отказывается и прилагает массу усилий, чтобы остаться на своем посту.


«Грызня»



История о том, как два водителя поссорились на дороге и стали одержимы местью друг другу. Первый — обычный работяга, вторая — обеспеченная бизнесвумен, однако каждый делает все возможное, чтобы насолить обидчику.


«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», 2 сезон»



В плену и в тюрьме у Последних особенный олененок по имени Гас принимает меры, чтобы помочь своим новообретенным друзьям-гибридам спастись, пока не стало слишком поздно.

Фильмы



«Мое прекрасное несчастье»



Эбби — загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боев, который не верит в любовь. Они не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется.


«Air: Большой прыжок»



История о сотрудничестве бренда спортивной обуви Nike и баскетболиста Майкла Джордана в 1980 годах. Контракт удалось подписать благодаря менеджеру по спортивному маркетингу Сонни Ваккаро.


«Волшебная флейта»



После смерти отца Тим отправляется на учебу в престижную Музыкальную академию Моцарта. Юноша с детства мечтал попасть в пристанище талантливых молодых людей, но элитное заведение оказывается не особенно гостеприимным.


«Возвращение в Сеул»



Фильм Дави Чоу расскажет о Фредди, которая выросла в приемной семье во Франции, но отправилась в Южную Корею на поиски биологической матери. Поездка не только знакомит девушку с родиной, но и заставляет переосмыслить жизнь.


«Три мушкетера: Д’Артаньян»



Действие сюжета происходит в 1627 году. Д’Артаньян присоединяется к секретной группе Мушкетеров, чтобы спасти Францию от тотального разрушения.


«Братья Супер Марио в кино»



Сюжет рассказывает историю братьев Марио и Луиджи, водопроводчиков итальяно-американского происхождения, которые попадают в альтернативную вселенную и оказываются в эпицентре битвы между Грибным Королевством во главе с принцессой Пич и черепахами купа, которых возглавляет Боузер.

Книги


«Обыкновенные монстры», Дж.М. Миро

Роман поведает об Англии 1882 года, где двое детективов Элис Куик и Джон Коултон охотятся не за обычными злодеями, а за удивительными детьми, чьи таланты не только поражают воображение, но и представляют настоящую угрозу.


«Мерзкая семерка», Кэмэрон Джонстон

Генерал Черная Герран была беспощадной в битве за Эссоран. Ей помогали соратники: некромант, алхимик, пиратская королева, лорд-вампир, даже полубог и командир орков. Спустя 40 лет Черная Герран решается на реванш и вновь созывает старую бригаду.


«Пути сообщения», Ксения Буржская

Новый роман московской писательницы умело соединил в себе две разные эпохи: утопия молодой советской страны 1936 и антиутопия непроглядного будущего 2045.


«Удержать небо» Лю Цысинь

В своей новой книге именитый писатель Лю Цысинь описывает недалекое будущее Земли через призму культуры своей родины Китая. Сюжет повествует о простом сельском учителе, чья роль в этом мире бесценна, именно от него зависит существование всей планеты.

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