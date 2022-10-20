Интервью с ACE, Маргуланом Сейсенбай и Татьяной Бакальчук: что смотреть на YouTube

#ACE: Өзіне сенбеу, жол апатына түсу, генетикалық сырқат, діни көзқарасы мен трансформация кезеңі
Интервью с участником группы Ninety One на казахском языке.
МАРГУЛАН СЕЙСЕМБАЙ: Я сам на свою задницу ищу приключения!
Новое крутое интервью на канале Динары Сатжан. На этот раз в гостях Маргулан Сейсембай, который поделился своими знаниями и опытом в видео.
Хабиб в Астане | 50-й турнир лиги EFC
Авторы побывали на 50-ом турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship, который впервые проходил в Астане в спортивном комплексе «Барыс Арена».
Yenlik / от школы до рэп-сцены / 3amandas
Гость подкаста — яркая представительница хип-хоп сцены Yenlik. Енлик рассказала о том, как была учительницей английского языка начальных классов и пришла к музыке.
Татьяна Бакальчук: бизнес-империя Wildberries и 7 детей
В интервью — история создания Wildberries, который был придуман «мамочкой в декрете» как дополнительный заработок, но за несколько лет превратился в огромную империю.
OYU Festival | 2022
Запись фестиваля для тех, кто не смог на него попасть.
JaiBattle | Арнайы жоба | Жайдарман 2022
Жайдарман в очередной раз порадовал своих зрителей качественным выпуском. В этот раз приглашенным гостем стала команда Asia Mix — чемпион высшей лиги «КВН».
RaiM — NEW ALBUM
Казахстанский исполнитель выпустил новый альбом. Там много треков, которые вы услышите впервые.
ЭКСКЛЮЗИВ: «NNN мені зорламақ болды» 90 млн спор, қайырымдылық, отбасы мен жеке өмірі жайлы
В студию шоу Taboo пришел популярный блогер @nnnurdaulet. Интервью получилось смешным и интересным, поэтому и эксклюзив.
Дана Есеева | TALK LIKE
В гости к Арману Тасыгану на этот раз пришла Дана Есеева. Talk Like получился острым и интересным.
Айна Мусина — «Птичье молоко»
Новое выступление вышло на канале Stand up astana. В нем Айна Мусина прошлась по традиционной медицине и отношении к детям.
Узбекистан: элитный туризм в Самарканде
На канале Euronews вышел небольшой влог по Самарканду — одному из самых красивых городов мира.
РЕЛОКАНТЫ, ZBS PODCAST — новый термин в Узбекистане, Менталитет, о Народе, мы не катаемся на ИШАКАХ!
Ребята с канала ZBS PODCAST приготовили интересный и смешной выпуск. На этот раз гостями были релоканты, а разговор зашел о стереотипах.
Первый КАЗАН ПЛОВА продали за 30 МИНУТ! — MAX PLOV CENTER АЛМАТЫ
Кыргызский блогер снял новое видео об уникальной точке фаст-фуда в Алматы — Max plov.
JAX 02.14 — Sebelep
Кыргызстанский исполнитель выпустил клип на песню Sebelep. Интересное звучание и шикарный клип.