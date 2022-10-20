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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью с ACE, Маргуланом Сейсенбай и Татьяной Бакальчук: что смотреть на YouTube
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Сегодня в 11:00

Интервью с ACE, Маргуланом Сейсенбай и Татьяной Бакальчук: что смотреть на YouTube

Собрали для вас самые интересные новые выпуски на YouTube за прошедшую неделю.


#ACE: Өзіне сенбеу, жол апатына түсу, генетикалық сырқат, діни көзқарасы мен трансформация кезеңі




Интервью с участником группы Ninety One на казахском языке.


МАРГУЛАН СЕЙСЕМБАЙ: Я сам на свою задницу ищу приключения!

Новое крутое интервью на канале Динары Сатжан. На этот раз в гостях Маргулан Сейсембай, который поделился своими знаниями и опытом в видео.


Хабиб в Астане | 50-й турнир лиги EFC




Авторы побывали на 50-ом турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship, который впервые проходил в Астане в спортивном комплексе «Барыс Арена».


Yenlik / от школы до рэп-сцены / 3amandas

Гость подкаста — яркая представительница хип-хоп сцены Yenlik. Енлик рассказала о том, как была учительницей английского языка начальных классов и пришла к музыке.


Татьяна Бакальчук: бизнес-империя Wildberries и 7 детей

В интервью — история создания Wildberries, который был придуман «мамочкой в декрете» как дополнительный заработок, но за несколько лет превратился в огромную империю.

OYU Festival | 2022

Запись фестиваля для тех, кто не смог на него попасть.


JaiBattle | Арнайы жоба | Жайдарман 2022

Жайдарман в очередной раз порадовал своих зрителей качественным выпуском. В этот раз приглашенным гостем стала команда Asia Mix — чемпион высшей лиги «КВН».


RaiM — NEW ALBUM

Казахстанский исполнитель выпустил новый альбом. Там много треков, которые вы услышите впервые.

ЭКСКЛЮЗИВ: «NNN мені зорламақ болды» 90 млн спор, қайырымдылық, отбасы мен жеке өмірі жайлы

В студию шоу Taboo пришел популярный блогер @nnnurdaulet. Интервью получилось смешным и интересным, поэтому и эксклюзив.


Дана Есеева | TALK LIKE




В гости к Арману Тасыгану на этот раз пришла Дана Есеева. Talk Like получился острым и интересным.


Айна Мусина — «Птичье молоко»




Новое выступление вышло на канале Stand up astana. В нем Айна Мусина прошлась по традиционной медицине и отношении к детям.


Узбекистан: элитный туризм в Самарканде




На канале Euronews вышел небольшой влог по Самарканду — одному из самых красивых городов мира.

РЕЛОКАНТЫ, ZBS PODCAST — новый термин в Узбекистане, Менталитет, о Народе, мы не катаемся на ИШАКАХ!




Ребята с канала ZBS PODCAST приготовили интересный и смешной выпуск. На этот раз гостями были релоканты, а разговор зашел о стереотипах.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.