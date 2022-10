Интервью с ACE, Маргуланом Сейсенбай и Татьяной Бакальчук: что смотреть на YouTube

Собрали для вас самые интересные новые выпуски на YouTube за прошедшую неделю.





#ACE: Өзіне сенбеу, жол апатына түсу, генетикалық сырқат, діни көзқарасы мен трансформация кезеңі





Интервью с участником группы Ninety One на казахском языке.





МАРГУЛАН СЕЙСЕМБАЙ: Я сам на свою задницу ищу приключения!





Новое крутое интервью на канале Динары Сатжан. На этот раз в гостях Маргулан Сейсембай, который поделился своими знаниями и опытом в видео.





Хабиб в Астане | 50-й турнир лиги EFC





Авторы побывали на 50-ом турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship, который впервые проходил в Астане в спортивном комплексе «Барыс Арена» .





Yenlik / от школы до рэп-сцены / 3amandas





Гость подкаста — яркая представительница хип-хоп сцены Yenlik. Енлик рассказала о том, как была учительницей английского языка начальных классов и пришла к музыке.





Татьяна Бакальчук: бизнес-империя Wildberries и 7 детей





В интервью — история создания Wildberries, который был придуман «мамочкой в декрете» как дополнительный заработок, но за несколько лет превратился в огромную империю.





OYU Festival | 2022





Запись фестиваля для тех, кто не смог на него попасть.





JaiBattle | Арнайы жоба | Жайдарман 2022





Жайдарман в очередной раз порадовал своих зрителей качественным выпуском. В этот раз приглашенным гостем стала команда Asia Mix — чемпион высшей лиги «КВН».





RaiM — NEW ALBUM





Казахстанский исполнитель выпустил новый альбом. Там много треков, которые вы услышите впервые.





ЭКСКЛЮЗИВ: «NNN мені зорламақ болды» 90 млн спор, қайырымдылық, отбасы мен жеке өмірі жайлы





В студию шоу Taboo пришел популярный блогер @nnnurdaulet. Интервью получилось смешным и интересным, поэтому и эксклюзив.





Дана Есеева | TALK LIKE





В гости к Арману Тасыгану на этот раз пришла Дана Есеева. Talk Like получился острым и интересным.





Айна Мусина — «Птичье молоко»





Новое выступление вышло на канале Stand up astana. В нем Айна Мусина прошлась по традиционной медицине и отношении к детям.





Узбекистан: элитный туризм в Самарканде





На канале Euronews вышел небольшой влог по Самарканду — одному из самых красивых городов мира.





РЕЛОКАНТЫ, ZBS PODCAST — новый термин в Узбекистане, Менталитет, о Народе, мы не катаемся на ИШАКАХ!





Ребята с канала ZBS PODCAST приготовили интересный и смешной выпуск. На этот раз гостями были релоканты, а разговор зашел о стереотипах.





Первый КАЗАН ПЛОВА продали за 30 МИНУТ! — MAX PLOV CENTER АЛМАТЫ





Кыргызский блогер снял новое видео об уникальной точке фаст-фуда в Алматы — Max plov.





JAX 02.14 — Sebelep





Кыргызстанский исполнитель выпустил клип на песню Sebelep. Интересное звучание и шикарный клип.