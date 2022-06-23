Интервью, подкасты и новые выпуски любимых шоу: все самое интересное за неделю

Собрали новые выпуски любимых YouTube-каналов и подкастов — все самое интересное, если вы пропустили.





ZERE Round Table: казахский вестерн на острове

«Зере» — полнометражный дебют Даурена Камшибаева. Съемочная команда и актерский состав фильма собрались на round table, чтобы обсудить процесс создания картины, вспомнить истории с площадки и рассказать интересные факты об острове, где состоялись съемки.





Мирас Жугунусов — «Кеш»

Премьера нового клипа известного в Центральной Азии музыкального исполнителя.





Поговорим об ИБ | Батырбек Умаров, Арман Конушпаев | О Криптовалюте, Блокчейн и Майнинге

Обсуждают самые распространенные вопросы о майнерах, объясняют, как работает блокчейн и многое другое.





Everthe8 — The Streets | OYU Live

В новом выпуске музыкального проекта Тимур Everthe8 Бубеев — рэпер и продюсер из Бурятии.





Джамбул Кульдеев «11 минут черного материала»

Специальный выпуск из материала Джамбула Кульдеева — комика юмористического сообщества Stand Up Astana, который он рассказал после своего сольного концерта.





Камчы Сарыбаев: «Эркек аялдын жакшылыгын унутпайт»

Интервью с Камчы Сарыбаевым об актерском мастерстве, детях, последних переменах в жизни, друзьях и других интересных темах.





Даамдуу Live | Чуй 1.0 Айжан Асемова, Таvат, Адилет Ногойбаев | Крутые места недалеко от Бишкека

Новый выпуск фуд-трэвел шоу с ведущим Адилетом Ногойбаевым, Айжан Асемовой и Тават. На этот раз они посетят Чон-Кемин и попробуют местную форель.





О реформах узбекских аэропортов. Большое интервью с Рано Джураевой

Интервью с председателем правления Uzbekistan Airports Рано Джураевой. Вместе с ведущими канала Alter Ego они обсудили вопросы, связанные с реформами и обновлениями аэропортов Узбекистана.





Атомные взрывы «вскрыли» секрет вращения ядра Земли | Пушка

Новый выпуск научно-популярного шоу «Пушка», в котором нам рассказывают о выдающихся достижениях науки и технологий.





Подкаст «Код и Кофе»: Про DevOps: сравнение рынков КЗ и США, инженеры и зарплаты, облака/тренды

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Системный архитектор в Kolesa Group и Customer Success Manager в IBM обсуждают, что такое DevOps и как развивается эта индустрия в Казахстане.

