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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Интервью, подкасты и новые выпуски любимых шоу: все самое интересное за неделю
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Сегодня в 14:00

Интервью, подкасты и новые выпуски любимых шоу: все самое интересное за неделю

Собрали новые выпуски любимых YouTube-каналов и подкастов — все самое интересное, если вы пропустили.


ZERE Round Table: казахский вестерн на острове



«Зере» — полнометражный дебют Даурена Камшибаева. Съемочная команда и актерский состав фильма собрались на round table, чтобы обсудить процесс создания картины, вспомнить истории с площадки и рассказать интересные факты об острове, где состоялись съемки.


Мирас Жугунусов — «Кеш»



Премьера нового клипа известного в Центральной Азии музыкального исполнителя.


Поговорим об ИБ | Батырбек Умаров, Арман Конушпаев | О Криптовалюте, Блокчейн и Майнинге



Обсуждают самые распространенные вопросы о майнерах, объясняют, как работает блокчейн и многое другое.


Everthe8 — The Streets | OYU Live



В новом выпуске музыкального проекта Тимур Everthe8 Бубеев — рэпер и продюсер из Бурятии.


Джамбул Кульдеев «11 минут черного материала»



Специальный выпуск из материала Джамбула Кульдеева — комика юмористического сообщества Stand Up Astana, который он рассказал после своего сольного концерта.


Камчы Сарыбаев: «Эркек аялдын жакшылыгын унутпайт»



Интервью с Камчы Сарыбаевым об актерском мастерстве, детях, последних переменах в жизни, друзьях и других интересных темах.


Даамдуу Live | Чуй 1.0 Айжан Асемова, Таvат, Адилет Ногойбаев | Крутые места недалеко от Бишкека



Новый выпуск фуд-трэвел шоу с ведущим Адилетом Ногойбаевым, Айжан Асемовой и Тават. На этот раз они посетят Чон-Кемин и попробуют местную форель.


О реформах узбекских аэропортов. Большое интервью с Рано Джураевой



Интервью с председателем правления Uzbekistan Airports Рано Джураевой. Вместе с ведущими канала Alter Ego они обсудили вопросы, связанные с реформами и обновлениями аэропортов Узбекистана.


Атомные взрывы «вскрыли» секрет вращения ядра Земли | Пушка



Новый выпуск научно-популярного шоу «Пушка», в котором нам рассказывают о выдающихся достижениях науки и технологий.


Подкаст «Код и Кофе»: Про DevOps: сравнение рынков КЗ и США, инженеры и зарплаты, облака/тренды



Системный архитектор в Kolesa Group и Customer Success Manager в IBM обсуждают, что такое DevOps и как развивается эта индустрия в Казахстане.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.