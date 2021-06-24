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Instagram запустил в России аналог TikTok и разрешил добавлять музыку в сторис
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Сегодня в 10:56

Instagram запустил в России аналог TikTok и разрешил добавлять музыку в сторис

С 23 июня российские пользователи Instagram смогут добавлять музыку в сторис с помощью специального стикера, а также получат доступ к сервису Reels.

С помощью Reels пользователи смогут снимать и редактировать видео продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-эффекты и использовать эффект зеленого экрана, чтобы преобразить задний фон.

В Reels можно добавлять музыку из библиотеки приложения или выбирать ее из трендов или рекомендаций. Кроме того, пользователи смогут создавать оригинальные аудио, и если их аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать этот звук в своих видео.

Видео можно публиковать в профиле или в специальном разделе Reels. Другое нововведение — возможность добавлять музыку к своим сторис в Instagram и Facebook. Для этого нужно выбрать стикер «Музыка», найти песню из библиотеки и выбрать фрагмент. Текст автоматически появится на экране.

Пользователи смогут отвечать на сторис с вопросами с помощью песен. Кроме того, они смогут закрепить любимый трек в шапке профиля. Он будет проигрываться каждый раз, когда кто-то решит зайти на страницу.

Источник: incrussia.ru

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