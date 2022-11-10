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Instagram запустил планировщик публикаций для бизнес-аккаунтов
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Сегодня в 10:49

Instagram запустил планировщик публикаций для бизнес-аккаунтов

Соцсеть Instagram внедрила встроенный планировщик публикаций для всех бизнес-аккаунтов. Это позволит создателям контента планировать публикации, Reels и карусели в приложении на срок до 75 дней.

Компания тестировала инструмент в течение трех недель на избранных пользователях. Запланированные публикации отображаются в разделе «Запланированный контент», там же можно их перепланировать.

Помимо запуска планировщика, Instagram добавил к Reels «Достижения». Создатели контента смогут разблокировать достижения, связанные с конкретными действиями при создании ролика, такими как сотрудничество с другим пользователем, взаимодействие со своим сообществом и прочие. Обновление доступно во всех странах.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #instagram #статистика #контент #reels
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