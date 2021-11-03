Instagram запустил новый стикер «Добавить свое». С его помощью можно создавать треды в сторис

В сентябре Instagram протестировал новый стикер «Добавить свое» в Японии и Индонезии, а сейчас функция запущена во всем мире. Стикер можно использовать для создания тредов, в которых пользователь добавляет Stories в ответ на чужую.
Например, пользователь может опубликовать Stories «Лук дня» и предложить подписчикам добавить собственную Stories с помощью стикера.
Найти новый стикер можно при создании Stories. Вы можете ответить на «Добавить свое», нажав на стикер и прикрепив Stories, чтобы принять участие в тренде. После того как вы нажмете на стикер в чужой Stories, вы увидите всех, кто присоединился к обсуждению, и сможете посмотреть их Stories.
Источник: incrussia.ru