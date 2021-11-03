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Instagram запустил новый стикер «Добавить свое». С его помощью можно создавать треды в сторис
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Сегодня в 10:31

Instagram запустил новый стикер «Добавить свое». С его помощью можно создавать треды в сторис

Соцсеть Instagram добавила в Stories новый стикер — «Добавить свое» — Add Yours, который позволяет участвовать в общих обсуждениях на платформе. Пользователи смогут отвечать на чужие Stories собственными фотографиями или видео, которые соответствуют общей теме.

В сентябре Instagram протестировал новый стикер «Добавить свое» в Японии и Индонезии, а сейчас функция запущена во всем мире. Стикер можно использовать для создания тредов, в которых пользователь добавляет Stories в ответ на чужую.

Например, пользователь может опубликовать Stories «Лук дня» и предложить подписчикам добавить собственную Stories с помощью стикера.

Найти новый стикер можно при создании Stories. Вы можете ответить на «Добавить свое», нажав на стикер и прикрепив Stories, чтобы принять участие в тренде. После того как вы нажмете на стикер в чужой Stories, вы увидите всех, кто присоединился к обсуждению, и сможете посмотреть их Stories.

Источник: incrussia.ru

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