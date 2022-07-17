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Instagram ввел платные подписки
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Вчера в 10:33

Instagram ввел платные подписки

В социальной сети появились платные подписки на посты, сторис и прямые эфиры. Блогеры смогут делиться эксклюзивным контентом только для платных подписчиков. Стоимость они выбирают сами: от 0.99 до 99.99 $ и за установленную сумму подписчики смогут сами выбирать и просматривать те посты, которые недоступны для бесплатных подписчиков.

Эти ролики и фотографии будут отмечены фиолетовым значком с символом короны, чтобы выделить их.

Пользователи, оформившие подписку на блогера, получат доступ к групповому чату с контент-мейкером и специальный фиолетовый значок около ника. Платный контент будет защищен от скриншотов.

Кроме того, Instagram скоро ждет редизайн, в том числе появление полноэкранной ленты. Ожидается, что это особенно понравится фотографам.

Источник: bluescreen.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.