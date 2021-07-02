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Instagram объявил о планах развития видеонаправления
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Сегодня в 08:44

Instagram объявил о планах развития видеонаправления

Соцсеть хочет конкурировать с TikTok и YouTube.

Глава Instagram Адам Моссери объявил о планах соцсети по запуску полноэкранных видео и назвал TikTok и YouTube главными конкурентами компании. «Мы больше не приложение для обмена фото или квадратными снимками», — заявил он.

Моссери пообещал пользователям множество экспериментов c «широкоэкранным, иммерсивным, развлекательным, мобильным» видео. По его словам, соцсеть изменит рекомендательную систему — в ленты будет попадать контент тех аккаунтов, на которых пользователи не подписаны. Сейчас рекомендации находятся в отдельной вкладке.

Люди заходят в Instagram за отдыхом и развлечениями, а в этом секторе царит высокая конкуренция, утверждает глава компании. «TikTok огромен, YouTube еще больше, и есть много других выскочек», — сказал Моссери.

Глава компании отметил, что новые функции не появятся мгновенно, соцсеть начнет эксперименты в ближайшие пару месяцев. По его словам, соцсеть также будет уделять больше внимания поддержке создателей контента, торговле и обмену сообщений.

Instagram уже сделал конкуренцию с TikTok своим приоритетом, запустив Reels.

Источник: vc.ru

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#instagram #youtube #tiktok #видео #социальнаясеть
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