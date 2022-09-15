Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
instagram-nachala-testirovat-novuyu-funkciyu-monetizacii-v-reels
Instagram начала тестировать новую функцию монетизации в Reels
160
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:51

Instagram начала тестировать новую функцию монетизации в Reels

Социальная сеть Instagram начала тестировать новый вариант монетизации. Функция получила название «Подарки», она позволяет авторам зарабатывать деньги с помощью Reels.

Функция тестируется внутри компании, доступа к ней у пользователей пока нет. Это не первая попытка Instagram запустить монетизацию. В 2020 году в социальной сети заработали Badges — виртуальные значки, которые фанаты могли купить во время прямой трансляции, чтобы поддержать любимого блогера. Их стоимость варьировалась от $0,99 до $4,99.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#instagram #технологии #социальныесети #reels #монетизация
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
У Balmain коллаборация с Pokémon. Цифровая версия капсулы появится в игре Pokémon Unite
593
Instagram тестирует самоуничтожающиеся сообщения
926
Польские ученые создали звуковую пушку против смога — она «выдувает» вредные частицы ...
913
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.