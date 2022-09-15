Instagram начала тестировать новую функцию монетизации в Reels

Социальная сеть Instagram начала тестировать новый вариант монетизации. Функция получила название «Подарки», она позволяет авторам зарабатывать деньги с помощью Reels.

Функция тестируется внутри компании, доступа к ней у пользователей пока нет. Это не первая попытка Instagram запустить монетизацию. В 2020 году в социальной сети заработали Badges — виртуальные значки, которые фанаты могли купить во время прямой трансляции, чтобы поддержать любимого блогера. Их стоимость варьировалась от $0,99 до $4,99.

Источник: incrussia.ru