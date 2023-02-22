inDrive привлек $150 миллионов от действующего инвестора General Catalyst

Сервис получил деньги с помощью «инструмента, который связывает погашение долга с результатами работы», поэтому оценка компании не давалась.

Стартап потратит деньги на запуск новых продуктов и маркетинг. Выручка inDrive выросла на 88% в 2022 году. В 2023 компания «делает упор на прибыльность, не замедляя роста».

По данным аналитической компании Data.ai, в 2022 году приложение inDrive скачали 61,8 млн раз, на 45% больше год к году. Крупнейшие рынки сервиса — Мексика, Казахстан, Бразилия, Колумбия и Египет.

Источник: vc.ru