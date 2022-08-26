Индийский туристический журнал написал о Кыргызстане

Кыргызская Республика признана одним из перспективных мест для индийских туристов. Статью о стране разместил на своих страницах популярный индийский туристический журнал Travel Turtle. В ней индийский журналист расписывает красоту кыргызской природы и «увлекательную кочевую культуру», гостеприимство людей и захватывающие национальные конные игры.

Улак тартыш напоминает индийскому журналисту Судипту Саху родные Болливудские фильмы с их приключенческим сюжетом. А то, что в некоторых регионах Кыргызстана люди до сих пор используют лошадь как средство передвижения, привело автора в восторг.





Судипт Сах поделился впечатлениями о ночевке в кыргызской юрте, восхитившись теплом и уютом традиционного жилища, которые он ощутил, войдя в юрту на закате.

Много внимания журналист уделяет древней кочевой культуре кыргызского народа и достопримечательностям Великого шелкового пути. Но природа восхищает его сильнее.