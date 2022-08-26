Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b78/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/b780927abdc75a51f9297c9ed9eae55b.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
indiyskiy-turisticheskiy-zhurnal-napisal-o-kyrgyzstane
Индийский туристический журнал написал о Кыргызстане
66
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:08

Индийский туристический журнал написал о Кыргызстане

Кыргызская Республика признана одним из перспективных мест для индийских туристов. Статью о стране разместил на своих страницах популярный индийский туристический журнал Travel Turtle. В ней индийский журналист расписывает красоту кыргызской природы и «увлекательную кочевую культуру», гостеприимство людей и захватывающие национальные конные игры.

Улак тартыш напоминает индийскому журналисту Судипту Саху родные Болливудские фильмы с их приключенческим сюжетом. А то, что в некоторых регионах Кыргызстана люди до сих пор используют лошадь как средство передвижения, привело автора в восторг.

индийскийжурнал

Судипт Сах поделился впечатлениями о ночевке в кыргызской юрте, восхитившись теплом и уютом традиционного жилища, которые он ощутил, войдя в юрту на закате.

Много внимания журналист уделяет древней кочевой культуре кыргызского народа и достопримечательностям Великого шелкового пути. Но природа восхищает его сильнее.

Источник: vesti.kg

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #бишкек #индия #новости #журнал
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Три фестиваля современной музыки состоятся в Астане
1946
T-fest выступит в Астане
3490
Казахстанцы установили мировые рекорды на чемпионате мира по стритлифтингу
1084
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.