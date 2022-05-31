Иммиграция в Северную Америку. О способах переезда в США и Канаду

Соотечественницы из Канады и США рассказали о разных способах иммиграции в Северную Америку. Если вы планировали пожить в этих странах, обязательно рассмотрите представленные ниже программы.









Бота Миланова, 32 года, город — Монреаль, блогер, @botamilanova

О себе

До недавнего времени я работала директором по маркетингу в каршеринге Anytime в Казахстане. Но в сентябре 2021 года мы иммигрировали в Канаду. Переехали во французскую провинцию Квебек, город Монреаль.

Мой супруг — гражданин Канады. Его родители переехали из Алматы в Монреаль в 90-ых. Когда мы тоже приняли решение уехать в Канаду на ПМЖ, оформили документы дочек. Еще в Алматы они получили канадские паспорта. Поэтому теперь они тоже гражданки Канады.

В блоге я пишу об иммиграции, жизни за рубежом и обо всем новом, что узнаю здесь.

Способы иммиграции в Канаду

Канада — одна из немногих стран с открытой иммиграционной политикой. Почти каждый может найти для себя подходящую программу на разные уровни навыков и финансов.



Express entry

Это система для отбора квалифицированных специалистов по нескольким программам. Аппликанту необходимо набрать баллы, владеть английским или французским языком, иметь диплом об образовании и опыт работы.

Провинциальные программы

В Канаде каждая провинция выдвигает свои требования, исходя из необходимого количества рабочей силы в разных сферах. Получив номинацию от провинции, у вас будет больше шансов в отборе Express Entry.

Иммиграция через студенческую визу

Это наиболее быстрый способ, но необходимо выделить бюджет на оплату обучения. Студент, окончивший колледж, может получить рабочую визу, а затем подать на вид на жительство по программе Canadian Experience Class.

Иммиграция через рабочую визу

Этот способ также быстрый, но не простой. Найти работодателя, имеющего желание и разрешение нанимать иностранных сотрудников, нелегко. Однако, получив рабочий контракт и отработав несколько лет, специалист сможет получить ВНЖ со всеми привилегиями.

Атлантическая программа

Программа привлекает все больше иммигрантов из-за низких требований к языку, наличию денежных средств на счету, опыту работы. В некоторых профессиях даже не нужно иметь диплом о высшем образовании.

Это только малая часть действующих программ. Со всеми актуальными можно ознакомиться на официальном сайте Канады, а также на сайтах провинций.

О себе

Я родом из Казахстана, но последние 11 лет живу в США, в штате Техас. Веду блог о жизни в этом штате.

У нас с супругом трое детей: Самир, Рианна и Карим. Всех троих я родила в США, и они уже имеют американские паспорта.

Мы с семьей любим путешествия на машине. Дети с рождения привыкли к дальним дорогам.

Способы иммиграции в США





Иммиграция через лотерею Green Card

Самый простой способ попасть в США — выиграть в лотерею.

Иммиграция через визу невесты

Брак — один из самых простых и популярных способов получить документы в США.

Иммиграция через воссоединение семьи

Если у вас есть родственник-гражданин США, вы можете получить Green Card через семейную петицию.

Иммиграция через получение статуса беженца

Политическое убежище — защитный статус в США, который может получить человек, доказавший, что в родной стране он столкнулся с систематическим преследованием из-за своей расы, национальности, религии, политического мнения.

Иммиграция Green Card через работодателя

Человек получает Green Card через работу, уже находясь в США, а не приезжая сюда по рабочей визе.

Иммиграция Трансфер по визе L-1

Эта виза для внутрикорпоративного перевода.