Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/a5c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/a5cf54f565585eb48b346258b3a09582.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
immigraciya-v-severnuyu-ameriku-o-sposobah-pereezda-v-ssha-i-kanadu
Иммиграция в Северную Америку. О способах переезда в США и Канаду
60
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 17:45

Иммиграция в Северную Америку. О способах переезда в США и Канаду

Соотечественницы из Канады и США рассказали о разных способах иммиграции в Северную Америку. Если вы планировали пожить в этих странах, обязательно рассмотрите представленные ниже программы.


Бота Миланова, 32 года, город — Монреаль, блогер, @botamilanova

Бота Миланова

О себе

До недавнего времени я работала директором по маркетингу в каршеринге Anytime в Казахстане. Но в сентябре 2021 года мы иммигрировали в Канаду. Переехали во французскую провинцию Квебек, город Монреаль.

Мой супруг — гражданин Канады. Его родители переехали из Алматы в Монреаль в 90-ых. Когда мы тоже приняли решение уехать в Канаду на ПМЖ, оформили документы дочек. Еще в Алматы они получили канадские паспорта. Поэтому теперь они тоже гражданки Канады.

В блоге я пишу об иммиграции, жизни за рубежом и обо всем новом, что узнаю здесь.

Способы иммиграции в Канаду

Канада — одна из немногих стран с открытой иммиграционной политикой. Почти каждый может найти для себя подходящую программу на разные уровни навыков и финансов.

Бота Миланова

Express entry

Это система для отбора квалифицированных специалистов по нескольким программам. Аппликанту необходимо набрать баллы, владеть английским или французским языком, иметь диплом об образовании и опыт работы.

Провинциальные программы

В Канаде каждая провинция выдвигает свои требования, исходя из необходимого количества рабочей силы в разных сферах. Получив номинацию от провинции, у вас будет больше шансов в отборе Express Entry.

Иммиграция через студенческую визу

Это наиболее быстрый способ, но необходимо выделить бюджет на оплату обучения. Студент, окончивший колледж, может получить рабочую визу, а затем подать на вид на жительство по программе Canadian Experience Class.

Иммиграция через рабочую визу

Этот способ также быстрый, но не простой. Найти работодателя, имеющего желание и разрешение нанимать иностранных сотрудников, нелегко. Однако, получив рабочий контракт и отработав несколько лет, специалист сможет получить ВНЖ со всеми привилегиями.

Атлантическая программа

Программа привлекает все больше иммигрантов из-за низких требований к языку, наличию денежных средств на счету, опыту работы. В некоторых профессиях даже не нужно иметь диплом о высшем образовании.

Это только малая часть действующих программ. Со всеми актуальными можно ознакомиться на официальном сайте Канады, а также на сайтах провинций.

Камила, город — Хьюстон, блогер, @houstontxusa

Камила США

О себе

Я родом из Казахстана, но последние 11 лет живу в США, в штате Техас. Веду блог о жизни в этом штате.

У нас с супругом трое детей: Самир, Рианна и Карим. Всех троих я родила в США, и они уже имеют американские паспорта.

Мы с семьей любим путешествия на машине. Дети с рождения привыкли к дальним дорогам.

Способы иммиграции в США

Камила США

Иммиграция через лотерею Green Card

Самый простой способ попасть в США — выиграть в лотерею.

Иммиграция через визу невесты

Брак — один из самых простых и популярных способов получить документы в США.

Иммиграция через воссоединение семьи

Если у вас есть родственник-гражданин США, вы можете получить Green Card через семейную петицию.

Иммиграция через получение статуса беженца

Политическое убежище — защитный статус в США, который может получить человек, доказавший, что в родной стране он столкнулся с систематическим преследованием из-за своей расы, национальности, религии, политического мнения.

Иммиграция Green Card через работодателя

Человек получает Green Card через работу, уже находясь в США, а не приезжая сюда по рабочей визе.

Иммиграция Трансфер по визе L-1

Эта виза для внутрикорпоративного перевода.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#переезд #америка #сша #канада #иммиграция
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5 стран, гражданами которых можно стать меньше чем за 6 месяцев
4162
Учеба, работа, ПМЖ — как выбрать подходящую визу и переехать в Канаду
2157
Сотрудник Amazon Web Services о том, как и где искать работу в IT-сфере за рубежом
1473
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.