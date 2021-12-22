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Иманбек выпустил ремикс специально для Coca-Cola Казахстан
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Вчера в 18:14

Иманбек выпустил ремикс специально для Coca-Cola Казахстан

Новый год невозможно представить без елки, подарков и праздничного стола, на котором всегда есть Coca-Cola! Уже целых сто лет любимый многими бренд создает волшебное новогоднее настроение, подчеркивая радость совместных встреч, полных общения и душевного тепла.

В этом году компания Coca-Cola приготовила для казахстанцев несколько волшебных моментов:

— новогодние концерты, доступные онлайн абсолютно для всех

— специальный новогодний ремикс от Иманбека

— фирменный новогодний караван Coca-Cola, который стартует уже сегодня, 21 декабря!

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Итак, обо всем по порядку. Обладатель премии «Грэмми» Иманбек Зейкенов сделал ремикс на фирменную новогоднюю мелодию «Праздник к нам приходит» специально для Coca-Cola Казахстан. Ремикс уже доступен для прослушивания на музыкальных площадках артиста на Яндекс.Музыке, Apple Music, YouTube и VK.

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25-го декабря Иманбек сыграет новый трек и свои уже известные хиты на новогоднем онлайн-концерте, который будет проходить на YouTube-канале Coca-Cola Казахстан. Вместе с Иманбеком на концерте выступят популярные казахстанские исполнители — abdr, Raikhana Mukhlis и Moldanazar.

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Второй концерт состоится 29-го декабря и также будет доступен для просмотра на YouTube-канале Coca-Cola Казахстан. На этом концерте выступят МОТ, ANDRO и The Limba, которые специально приедут в Алматы, чтобы исполнить всеми любимые композиции в режиме реального времени. Оба концерта начнутся в 20:00 по времени г. Нур-Султан.

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И наконец, с 21 по 30 декабря фирменный красный караван Coca-Cola проедет по улицам Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Гостей и жителей трех крупнейших городов Казахстана ждут новогодние декорации и иллюминация, музыка и яркие фотозоны. Больше 30 тысяч метров световых гирлянд, мириады огней и интересное оформление никого не оставят равнодушными! За маршрутом каравана и сопутствующими ему мероприятиями можно следить на страницах Coca-Cola в социальных сетях.

Как известно, Coca-Cola и музыка тесно связаны друг с другом. За многие годы бренд успел посотрудничать с такими звездами мировой величины, как Рэй Чарльз, Арета Франклин, Элвис Пресли, Тейлор Свифт и Maroon 5. Музыка — один из главных инструментов Coca-Cola, потому что универсальный язык музыки позволяет говорить со всем миром, открывать новые таланты, вдохновлять на позитивные моменты в жизни и делать их ярче, а людей счастливее. Наслаждайтесь магией Нового года с «волшебными пузырьками», неповторимым вкусом Coca-Cola и фирменной новогодней мелодией, которая зазвучала по-новому благодаря Иманбеку. С наступающим вас!

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#новыйгод #imanbek #moldanazar #cocacola #праздниккнамприходит
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