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Imanbek анонсировал совместный трек с Моргенштерном и Fetty Wap
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Сегодня в 10:37

Imanbek анонсировал совместный трек с Моргенштерном и Fetty Wap

В социальных сетях артистов появилась информация о выпуске совместного трека.

Композиция Иманбека Зейкенова, Моргенштерна и американского хип-хоп исполнителя Fetty Wap выйдет 30 апреля.

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#музыка #новыйтрек #imanbek #моргенштерн
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