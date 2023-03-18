Илон Маск заявил о готовности запустить космический корабль Starship в апреле

Предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX будет готова к запуску многоразового космического корабля Starship в апреле. Точная дата старта будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США.

Многоразовый космический корабль Starship предназначен для полетов в далекий космос. Илон Маск говорил, что корабль используют для отправки людей на Луну и Марс. Первую успешную посадку Starship совершил в 2021 году в Техасе.

В 2018 году японский миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил все места на этом корабле. Через несколько лет он предложил всем желающим прислать свои анкеты для отбора команды, так сформировалась команда из восьми человек.

Источник: kommersant.ru