Выплаты смогут получить только пользователи с платной подпиской Blue Verified.

— верифицированные аккаунты будут получать часть дохода от рекламы, которая появляется в их ветках ответах

— право на получение рекламных отчисление будут иметь только аккаунты, имеющие подписку Twitter Blue Verified

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads.