Американские ученые создали биопластик, который разлагается за три месяца

Ученые из Йельского университета разработали биопластик, состоящий в основном из опилок. Он способен полностью разложиться за три месяца.

Исследователи добавили в опилки биоразлагаемый растворитель, чтобы получилась жидкость из органических полимеров и целлюлозы. Раствор позволил сформировать листы, которые в дальнейшем можно вернуть в исходное состояние и использовать повторно.

С получившимся биопластиком ученые провели ряд экспериментов. Выяснилось, что он выдерживает повреждения, воду и ультрафиолетовое излучение.

Затем материал закопали в землю, чтобы проверить его экологичность. Он начал разрушаться уже через две недели, а через месяц разложился.