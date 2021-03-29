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amerikanskie-uchenye-sozdali-bioplastik-kotoryy-razlagaetsya-za-tri-mesyaca
Американские ученые создали биопластик, который разлагается за три месяца
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Сегодня в 10:19

Американские ученые создали биопластик, который разлагается за три месяца

Ученые из Йельского университета разработали биопластик, состоящий в основном из опилок. Он способен полностью разложиться за три месяца.

Исследователи добавили в опилки биоразлагаемый растворитель, чтобы получилась жидкость из органических полимеров и целлюлозы. Раствор позволил сформировать листы, которые в дальнейшем можно вернуть в исходное состояние и использовать повторно.

С получившимся биопластиком ученые провели ряд экспериментов. Выяснилось, что он выдерживает повреждения, воду и ультрафиолетовое излучение.

Затем материал закопали в землю, чтобы проверить его экологичность. Он начал разрушаться уже через две недели, а через месяц разложился.

Источник: daily.afisha.ru

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#наука #экология #пластик #йельскийуниверситет
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