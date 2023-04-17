Илон Маск зарегистрировал новую компанию в области искусственного интеллекта

Илон Маск создал новую компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, и она называется X.AI.

Маск приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущего продукта.

Предприниматель планирует создать фирму по искусственному интеллекту для конкуренции с OpenAI, которую поддерживает Microsoft. Для этого он искал финансирование у инвесторов SpaceX и Tesla.

Предполагаемое название компании X.AI совпадает с брендингом X Corp., которое Маск с тех пор присвоил Twitter, наряду с буквой X, который он применяет к своей концепции «приложения для всего».

Источник: daily.afisha.ru



