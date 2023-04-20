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Илон Маск запустит чат-бот TruthGPT
64
Главный

Сегодня в 10:37

Илон Маск запустит чат-бот TruthGPT

Американский предприниматель Илон Маск запустит собственный чат-бот, который, предположительно, будет называться TruthGPT.

В разговоре с телеведущим Такером Карлсоном создатель Tesla заявил, что намерен представить «максимально ищущий правду искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной».

По мнению Маска, TruthGPT будет наиболее безопасной разработкой, поскольку будет направлен на понимание мира, следовательно, вряд ли попытается уничтожить людей. Они, как думает предприниматель, покажутся чат-боту интересными.

При этом Маск считает технологии искусственного интеллекта опасными, поскольку у них «есть потенциал разрушения цивилизации».

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #илонмаск #искусственныйинтеллект #нейросеть #chatgpt
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