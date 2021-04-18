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Илон Маск пообещал сделать спутниковый интернет от Starlink полностью мобильным до конца года
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Сегодня в 07:41

Илон Маск пообещал сделать спутниковый интернет от Starlink полностью мобильным до конца года

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что интернет от группы спутников Starlink в 2021 году станет полностью мобильным, что позволит использовать его везде — вплоть до автомобильных поездок.

Сейчас спутниковая интернет-служба SpaceX Starlink находится в стадии бета-тестирования.

Источник: rb.ru

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#технологии #интернет #илонмаск #spacex #starlink
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