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Илон Маск показал новую беспилотную посадочную платформу SpaceX
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Вчера в 11:15

Илон Маск показал новую беспилотную посадочную платформу SpaceX

Илон Маск выложил на своей странице в Twitter видео с беспилотной плавучей посадочной станцией SpaceX.

Компания начала первые морские испытания недалеко от порта Фуршон. Платформа получила название A Shortfall of Gravitas (ASOG). Она позволит производить «мягкую» посадку ракет-носителей Falcon 9. Станцию будут использовать в новых миссиях Falcon 9 и Falcon Heavy, запускаемых из Космического центра Кеннеди и с мыса Канаверал во Флориде.

Источник: tengrinews.kz

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