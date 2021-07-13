Илон Маск показал новую беспилотную посадочную платформу SpaceX





Компания начала первые морские испытания недалеко от порта Фуршон. Платформа получила название A Shortfall of Gravitas (ASOG). Она позволит производить «мягкую» посадку ракет-носителей Falcon 9. Станцию будут использовать в новых миссиях Falcon 9 и Falcon Heavy, запускаемых из Космического центра Кеннеди и с мыса Канаверал во Флориде.





Илон Маск выложил на своей странице в Twitter видео с беспилотной плавучей посадочной станцией SpaceX.