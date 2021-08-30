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Илон Маск планирует продавать жителям Техаса солнечную энергию
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Сегодня в 10:38

Илон Маск планирует продавать жителям Техаса солнечную энергию

В начале августа Tesla подала заявку в местную комиссию по коммунальным услугам на розничную продажу энергии через дочернюю компанию Tesla Energy Ventures.

Tesla может продавать электричество напрямую в государственную электросеть штата.

Компания собирается использовать специальные солнечные панели, которые будут установлены на домах. Таким образом, каждый дом может превратиться в небольшую электростанцию и делиться излишками электроэнергии с сетью штата. Это позволит заработать отдельным жителям Техаса.

Tesla может использовать свою сеть клиентов солнечных панелей в штате для создания пользовательской базы через мобильное приложение и веб-сайт. На сегодняшний день техасцы установили уже больше одного гигаватта персональных солнечных панелей.

Источник: incrussia.ru

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