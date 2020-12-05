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Илон Маск был признан бизнесменом года по версии влиятельного журнала Fortune
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Сегодня в 11:36

Илон Маск был признан бизнесменом года по версии влиятельного журнала Fortune

Редакция Fortune отмечает, что Маск в этом году «бросил вызов гравитации» благодаря успеху Tesla, которая на данный момент является одной из самых ценных компаний в мире. Не осталась в стороне и компания SpaceX. В Fortune не забыли, что Илону удалось отправить людей на МКС с территории США впервые с тех пор, как НАСА приостановило запуски еще в 2011 году.

В журнале решили, что именно выдержка и стойкость помогли ему достичь таких высот. Илон делает ставку на большие идеи, к которым многие боялись бы даже приблизиться, не говоря уже об их реализации, и превращает эти идеи в успешный бизнес.

Источник: @elonmusk_ru

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#tesla #илонмаск #человекгода #spacex
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