IKEA и Фонд Рокфеллеров инвестируют $1 млрд в стартапы в сфере зеленой энергетики

Благотворительное подразделение IKEA и Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) создадут фонд для поддержки проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Они выделят на эти цели $1 млрд и планируют привлечь еще $10 млрд от международных организаций, до конца года.

Создатели фонда планируют вложить в него по $500 млн с целью сократить выбросы парниковых газов на 1 млрд тонн и попытаться вывести из энергетической бедности больше 1 млрд человек в развивающихся странах, включая Индию, Нигерию и Эфиопию. Инициатива даст возможность противостоять двум самым большим угрозам в развивающихся странах — бедности и изменению климата.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии стали крупным бизнесом в Европе и США. Однако IKEA и RFF стремятся сделать нечто подобное с более мелкими проектами на развивающихся рынках. Интерес для фонда представляют проекты в сферах солнечной и гидроэнергетики. Источник: incrussia.ru