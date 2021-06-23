Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ikea-i-fond-rokfellerov-investiruyut-1-mlrd-v-startapy-v-sfere-zelenoy-energetiki
IKEA и Фонд Рокфеллеров инвестируют $1 млрд в стартапы в сфере зеленой энергетики
41
/
/

Сегодня в 10:53

IKEA и Фонд Рокфеллеров инвестируют $1 млрд в стартапы в сфере зеленой энергетики

Благотворительное подразделение IKEA и Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) создадут фонд для поддержки проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Они выделят на эти цели $1 млрд и планируют привлечь еще $10 млрд от международных организаций, до конца года.

Создатели фонда планируют вложить в него по $500 млн с целью сократить выбросы парниковых газов на 1 млрд тонн и попытаться вывести из энергетической бедности больше 1 млрд человек в развивающихся странах, включая Индию, Нигерию и Эфиопию. Инициатива даст возможность противостоять двум самым большим угрозам в развивающихся странах — бедности и изменению климата.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии стали крупным бизнесом в Европе и США. Однако IKEA и RFF стремятся сделать нечто подобное с более мелкими проектами на развивающихся рынках. Интерес для фонда представляют проекты в сферах солнечной и гидроэнергетики. Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ikea #инвестиции #фонд #энергия #рокфеллер
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
940
Достижения казахстанцев за неделю: победа в теннисном турнире и приз на кинофестивале
854
«Отрар Сазы» представит экспериментальную программу в рамках выставки EXPO-2017
1584