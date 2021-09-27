Игровая индустрия Казахстана: разработчики о том, как создают игры и зарабатывают на этом

Игровая индустрия активно развивается во всем мире. Мы поговорили с разработчиками из Казахстана о том, как разрабатывать игры в нашей стране и спросили их советы начинающим.





Виталий Болдырев, 42 года, родной город — Уральск, разработка AR/VR решений, linkedin



Как все началось

. Этот тренд сегодня используется повсеместно как небольшими игроками, так и крупными компаниями. Можно сказать, что мы создаем бизнес-продукты с элементами игры для корпоративного сегмента.В нем можно прогуляться по достопримечательностям Казахстана, посмотреть на них в формате 3D. Можно участвовать с друзьями, осмотреть локации группой, почитать информацию внутри объектов, а затем попробовать силы в викторине и выиграть различные призы.





Второй проект тоже связан с достопримечательностями, но уже в области туризма. Здесь люди смогут осмотреть интересные места в формате видео 360°, а после забронировать билеты и отель. И все это в режиме одного окна.

Также есть направление, связанное с виртуальной реальностью, где пользователи будут проходить задания и получать баллы. Это связано со сферой бизнеса, можно назвать их игровыми инструктажами, в рамках которых пользователи получают не только удовольствие, но и знания, а также смогут формировать практические навыки.

О игровой индустрии

Я затронул только один сегмент игровой индустрии. В ней существуют различные варианты. Это необъятная отрасль с кучей жанров, от RPG до стратегий. В тренде сейчас мобильные устройства, их на Земле больше, чем людей. По статистике на 2020 год жители Казахстана тратят на внутриигровые покупки $150-160 миллионов.

В Казахстане хорошее, здоровое комьюнити разработчиков



В нашей стране хороший потенциал. У нас есть ряд партнеров, называть которых конкурентами нельзя. Для этого нас слишком мало. Разработчики востребованы не только в Казахстане. Дефицит наблюдается во всем мире.

В игровой индустрии Казахстана есть интересные проекты. Помню гоночную игру по Шымкенту, Алматы и Нур-Султану и несколько хороших мобильных игр. Но стоит сказать, что в стране мало инвестиций в разработки. А одна игра требует от нескольких десятков до тысяч долларов. Поэтому многие разработчики работают на аутсорс в иностранных компаниях. Но я наблюдаю рост как в Казахстане, так и во всем мире.

О сообществе

В Казахстане хорошее, здоровое комьюнити разработчиков. Есть несколько Telegram-каналов как местных, так и международных. В них часто проходят активные обсуждения, люди делятся информацией, советами. Мы все хорошо друг друга знаем, общаемся компаниями.

В гибридном формате проходят конференции сообщества CG-SREDA. Есть возможность участвовать как онлайн, так и прийти на встречу, послушать специалистов. Войти в сообщества может любой, никаких ограничений нет.

Советы начинающим

Для молодых ребят в области разработки игр, могу посоветовать два условных направления: графика/анимация и разработка, то есть написание кода и создание интерфейса. Программных пакетов для разработчиков два — это Unity 3D и Unreal Engine. Для графики рекомендую Blender или 3DMax. Для программирования в области скриптинга для Unreal Engine — это С++, а для Unity 3D — С#. Оба доступны для самостоятельного изучения. В интернете масса обучающих ресурсов, а если что-то непонятно, можно зайти в сообщества и задать вопросы. Порог входа у Unity 3D ниже, но у Unreal Engine масса привилегий. Можно выбрать любой из них. Главное для начинающих — уделять время и изучать возможности.





Любой продукт или игра публикуется на маркетплейсах. Это не только App Store и Google Play, есть и другие, например Steam. Они дают доступ ко всему миру.

Игровая индустрия — рисковое направление для инвестиций. Разместиться на маркетплейсе мало, нужно еще заниматься развитием и продвижением продукта. Маркетинг и реклама занимают много сил и времени, а также съедает серьезные бюджеты. К примеру, если разработка игры стоит $50 000, то такую же сумму необходимо вложить в продвижение.

О перспективах

Я считаю, что в игровой индустрии есть три направления разработки, которые будут актуальны еще долгое время:

— десктоп

— мобильные

— VR.

Это большой сегмент, на который можно делать ставки. Разработчиков и контента здесь не хватает, и поэтому Казахстан еще может зайти на рынок.





Дмитрий и Виктория Макеевы, разработчики игр и мобильных приложений, основатели ARTIX production





Как все началось

Дмитрий. Мы занимались продакшеном 15 лет, но однажды решили, что пора что-то менять. Так как нам давно хотелось заняться разработкой, начали работу над детской игрой Jungle Town, параллельно с основной работой. Это началось больше четырех лет назад, а последние два года мы занимаемся исключительно разработкой мобильных игр и приложений не только для себя, но и по заказу сторонних клиентов.

За это время успели побывать на конференции DevGAMM, где нам выпала честь быть отобранными из нескольких тысяч разработчиков для встречи с инвесторами и представителями компании Apple, которые посмотрели наш продукт и дали рекомендации.

Сейчас в разработке социальное приложение, которое предоставляет информацию для людей с ограниченными возможностями.

Также мы работаем с Евразийской группой, делаем для них виртуальный маршрут.

Об игровой индустрии

Дмитрий. Игровая индустрия — это мое любимое дело. Когда создаешь собственный проект, в нем нет правил. Это очень увлекательный процесс.

Можно назвать это новым направлением в работе и бизнесе. При хороших раскладах можно зарабатывать приличные деньги, так как мы разрабатываем игры для всего мира. Это не только Google Play и App Store, но еще Amazon, Steam, Xbox.





Игровая индустрия — интересное направление, в котором востребованы разные специалисты. В процесс разработки можно привлечь художников, аниматоров, музыкантов. Хотя в Казахстане эта сфера развивается, но специалистов все еще мало. Часто приходится привлекать людей из СНГ.

Одна из проблем игровой индустрии в Казахстане — нехватка финансов. По нашему опыту могу сказать, что инвесторы пока не совсем понимают, что такое игры, их разработка и какие результаты они могут принести.

О сообществе

Дмитрий. В 2019 году, когда мы заканчивали свою игру, мне казалось, что в Казахстане я чуть ли не один разработчик, так как в интернете было мало информации об этой индустрии в нашей стране.

Однажды меня пригласили в сообщество, которое находится в Нур-Султане. Там я познакомился с ребятами и понял, что в Казахстане есть свои разработчики. До пандемии мы часто проводили митапы, обсуждали игры и их создание, приглашали специалистов как местных, так и зарубежных. Также создали группу в Telegram, к ней присоединилось уже почти 700 человек.

Создание игры — это интересный и увлекательный процесс, во время которого получаешь колоссальный опыт





Виктория. Цель сообщества — делиться опытом. Людей, которые хотят заниматься разработкой, много, есть достойные продукты, которые представлены на мировом рынке. Также IT-индустрию продвигает Astana Hub. Они предоставляют места для работы — коворкинги, создают атмосферу, где люди поддерживают друг друга.

Дмитрий. С началом пандемии многие мероприятия перешли в онлайн-формат. Надеемся, что скоро мы сможем встречаться в оффлайне, лицом к лицу. Подобные встречи проводятся по всему миру.

Виктория. В 2019 году мы участвовали на выставке. Показывали бета-версию своей игры. Ее тестировали разные люди, делились мнениями. Было интересно увидеть реакцию независимых людей. Также на мероприятиях проходят лекции, на которых выступают специалисты по разным темам.

Советы начинающим

Виктория. В нашем случае разработать игру было легче, чем продвигать ее на рынке. Возможно, потому, что большую часть мы сделали сами. Для того, чтобы рекламировать игру, потребуются специалисты и вложения. Но бояться не нужно. Это интересный и увлекательный процесс, во время которого получаешь колоссальный опыт. Главное — быть готовым к тому, что понадобится бюджет, а сроки могут затянуться.





Дмитрий. Сейчас IT-индустрия очень актуальна. Все больше профессий переходят в это направление. Да и в Казахстане в последнее время — большой упор на развитие проектов в игровой индустрии.

О перспективах

Дмитрий. В игровой индустрии Казахстана большие перспективы. У нас много талантливых ребят, и если они будут работать в нашей стране, то появятся крупные студии.

Виктория. Делать прогнозы сейчас трудно. Рынок мобильный, он постоянно меняется. До пандемии были популярны игры, а во время нее и после люди начали интересоваться обучающими приложениями. В любом направлении есть перспективы роста, так как весь мир переходит в онлайн.