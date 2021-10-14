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«Игра в Кальмара» стала самым популярным шоу Netflix
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Сегодня в 11:06

«Игра в Кальмара» стала самым популярным шоу Netflix

Netflix опубликовал в твиттере статистику по просмотрам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» — его посмотрели на стриминговом сервисе со 111 млн аккаунтов. Это делает его самым популярным шоу на Netflix в истории.

Во втором квартале 2021 года, на Netflix было зарегистрировано 209,2 млн аккаунтов. То есть «Игру в кальмара» посмотрело более половины аудитории сервиса. За просмотр Netflix считает воспроизведение хотя бы одного эпизода сериала на протяжении двух минут.

До этого рекорд по просмотрам принадлежал мелодраме «Бриджертоны». Она завоевала звание самого популярного шоу Netflix в январе 2021 года, преодолев отметку в 82 млн аккаунтов, посмотревших его.

Источник: daily.afisha.ru

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