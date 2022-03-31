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Игорь Чжан принес Казахстану седьмую золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
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Сегодня в 09:53

Игорь Чжан принес Казахстану седьмую золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

Велогонщик национальной команды Казахстана Игорь Чжан выиграл групповую гонку на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе в Душанбе.

Данная гонка стала последним соревнованием в рамках чемпионата. Участникам предстояло преодолеть 175 километров. Игорь Чжан одержал волевую победу в спринтерской борьбе буквально на самом финише.

Его ближайшие преследователи Нариюки Масуда и Жамбалжамц Ерденабат разделили второе и третье места, соответственно.

Команда Казахстана завершает чемпионат Азии с 7 золотыми, 8 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

Источник: olympic.kz

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