Игорь Чжан принес Казахстану седьмую золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

Велогонщик национальной команды Казахстана Игорь Чжан выиграл групповую гонку на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе в Душанбе.

Данная гонка стала последним соревнованием в рамках чемпионата. Участникам предстояло преодолеть 175 километров. Игорь Чжан одержал волевую победу в спринтерской борьбе буквально на самом финише.

Его ближайшие преследователи Нариюки Масуда и Жамбалжамц Ерденабат разделили второе и третье места, соответственно.

Команда Казахстана завершает чемпионат Азии с 7 золотыми, 8 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

Источник: olympic.kz