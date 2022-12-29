IGN представил топ-25 лучших аниме в истории. Лидирует «Стальной алхимик: Братство»

Эксперты журнала отвечали на три вопроса:

— оставило ли конкретное аниме заметный след в культуре?

— повлияло ли оно на жанр и индустрию в целом?

— понравилось ли оно самим журналистам?

Единогласное «да» на все три вопроса получил сериал «Стальной алхимик: Братство», выходивший в 2009-2010 годах.

На второй строчке расположился «Ковбой Бибоп» — сериал, стартовавший в далеком 1998-м.

Замыкает тройку лидеров «Ван Пис» — еще один аниме-проект с 20-летней историей.

Помимо этих трех, в рейтинг лучших аниме всех времен также вошли «Монстр», «Первый шаг», «Моб Психо 100», «Евангелион», «Клинок, рассекающий демонов» и другие известные проекты.

Источник: srsly.ru