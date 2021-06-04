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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Huawei выводит на рынок новую продукцию на базе HUAWEI HarmonyOS 2
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Сегодня в 11:31

Huawei выводит на рынок новую продукцию на базе HUAWEI HarmonyOS 2

Компания Huawei представила линейку новых устройств, работающих на новой операционной системе HarmonyOS 2. В список новинок вошли смартфоны HUAWEI Mate 40 и HUAWEI Mate X2, умные часы HUAWEI WATCH 3, планшет HUAWEI MatePad Pro, а также беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4 с активной системой шумоподавления.

Компания также объявила о том, что еще около 100 продуктов Huawei, включая смартфоны и планшеты, получат обновление для работы на HarmonyOS 2, предоставив потребителям доступ к бесшовному интеллектуальному взаимодействию с использованием нескольких устройств.

Являясь операционной системой для различных умных устройств, HarmonyOS — «связующее звено» для их подключения и совместной работы, тем самым обеспечивая пользователям удобство, защиту и плавность взаимодействия.

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#технологии #huawei #смартфон #операционнаясистема #harmonyos
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