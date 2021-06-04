Huawei выводит на рынок новую продукцию на базе HUAWEI HarmonyOS 2

Компания Huawei представила линейку новых устройств, работающих на новой операционной системе HarmonyOS 2. В список новинок вошли смартфоны HUAWEI Mate 40 и HUAWEI Mate X2, умные часы HUAWEI WATCH 3, планшет HUAWEI MatePad Pro, а также беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4 с активной системой шумоподавления.

Компания также объявила о том, что еще около 100 продуктов Huawei, включая смартфоны и планшеты, получат обновление для работы на HarmonyOS 2, предоставив потребителям доступ к бесшовному интеллектуальному взаимодействию с использованием нескольких устройств.

Являясь операционной системой для различных умных устройств, HarmonyOS — «связующее звено» для их подключения и совместной работы, тем самым обеспечивая пользователям удобство, защиту и плавность взаимодействия.