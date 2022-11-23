HR-директор JUSAN о том, как найти 200 крутых айтишников и быть уверенным в их компетентности

JUSAN существенно отличается от многих банков в Казахстане. Он молодой и активно развивающийся. За свои три года истории банк претерпел много трансформаций, слияний и оптимизаций.

JUSAN — это слияние трех банков, то есть трех разных коллективов. Это естественным образом наложило свой отпечаток на работу HR, которая уже стала интересным опытом развития, отличающаяся от развития большинства других компаний и банков.

В ноябре 2022 года состоялась V юбилейная премия в сфере управления персоналом WOW!HR Kazakhstan. 12 лучших проектов Казахстана презентовали на площадке мероприятия HR-сообществу страны. JUSAN выиграл одну из номинаций.

Мы решили, что лучший способ узнать больше о мероприятии —спросить обо всем HR-директора JUSAN.

О карьере

Анна Тимофеева, город — Алматы, HR-директор JUSAN





На протяжении последних полутора лет я занимаю должность HR-директора в JUSAN. В данной сфере мой опыт уже больше 27 лет.

Я люблю людей, поэтому мне нравится моя работа. Я много с ними общаюсь иполучаю удовольствие. За все годы я ни разу не пожалела, что занялась именно этим направлением.

О корпоративной культуре в JUSAN





Мы прислушиваемся к своим работникам. Особенно сейчас, когда у нас в коллективе присутствуют люди разных культур, где ранее была разобщенность. Строить бизнес, когда есть разобщенность, сложно. Нам важно, чтобы люди были объединены единой целью и ценностями, поэтому мы начали с идеологии, которую теперь и продвигаем.

У нас в обиходе появились следующие понятия — «оранжевые» и «не оранжевые». «Оранжевые» — JUSAN бренд, то есть молодые, амбициозные и отзывчивые к запросам коллег и клиентов. Когда кто-то что-то делает не так или поведение сотрудника противоречит культуре общения в компании, то мы говорим, что его общение «не оранжевое».

Также мы разработали некий кодекс этики Orange Book — настольная книга JUSAN с определенными правилами оранжевого поведения, где все изложено доступно и ярко.

О WOW!HR Kazakhstan





Премия имеет свою историю в России и Армении, а теперь и в Казахстане, где она проводится уже в пятый раз.

WOW!HR Kazakhstan — международная премия в области оценки работы HR, на которую выносят проекты в сфере управления персоналом.

Мы создали проект IT SCHOOL JUSAN, который помог не просто привлечь в компанию экспертов с общедоступного рынка, а позволил подготовить экспертов под потребности JUSAN. Нам нужно было найти 200 человек сразу, что было невыполнимо за короткий отрезок времени. Поэтому мы их обучали сами в течение 4 месяцев и еще платили им стипендию.

Одна из главных задумок IT SCHOOL JUSAN — подготовка специалистов под конкретный запрос банка, а не для всего рынка. Если мы учили JAVA, то на примере наших реальных кейсов.





Представители IT подразделений банка принимали участие в разработке программ для будущего персонала, то есть они сами не преподавали, но стали наставниками и менторами.

Важный момент для обучающихся в IT SCHOOL JUSAN — мы даем гарантии, что после выпуска ребята будут работать у нас. Кто-то из них только отучился в университете, а кто-то ушел с текущей работы. Наши условия привлекательные, ведь мы обеспечиваем стипендию, платим за их обучение и гарантируем трудоустройство.

Наш проект реализован в Астане и Алматы. Объявление о наборе желающих мы запустили в феврале, а в течение двух недель к нам пришло больше 6000 заявок. Обработав все из них, мы приняли на обучение 150 человек. Ребята учились в течение четырех месяцев на специальной онлайн платформе.

После обучения мы трудоустроили ребят в JUSAN. Сейчас у нас работает 148 человек в 9 подразделениях.

Мы выиграли приз в номинации Be Cool, которая отвечает за проекты внешнего обучения, стажировок и развития студентов.

The Best HRD 2022





После этого я получила премию в номинации The Best HRD 2022, за успешные достижения в сфере HR как руководитель. Награждение проходило в рамках форума X Kazakhstan HR-Forum 2022.

Эта премия существует с 2018 года. Тогда я и получила первую свою премию. В этом году я снова удостоилась этой награды, представив на рассмотрение проект по трансформации культурной составляющей в компании. Тут также оценивается вклад HR-директора в развитие HR-рынка в целом: активная позиция руководителя, интересные проекты, участие в мероприятиях. Даже если награду получила я, тут все равно рассматривается компания в целом, команда и сам бренд, а не отдельный человек.

О планах





У нас амбициозные планы в сфере цифровых проектов и диджитализации.

Мы, например, хотим развивать IT SCHOOL JUSAN не только у нас. Есть планы по обучению старшеклассников в общеобразовательных школах. Например, одна из школ запустила во время осенних каникул курсы по JAVA. Летом мы хотим запустить курсы по IT для детей сотрудников JUSAN.

Также у нас много сотрудников внутри банка, которые хотят получать больше знаний в IT-сфере, что мы и хотим реализовать. Поэтому в следующем году будем двигаться в этом направлении.

Нам еще много над чем нужно работать, но в следующем году мы уже обозначили направление развития — обучение руководителей и сотрудников компетенциям softskills, hard skills и так далее.

Мы всегда стремимся сделать работу в нашей компании интересной, поэтому предлагаем много разных вариантов для развития наших коллег.











