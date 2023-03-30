Hogwarts Legacy. Игроки и поттероманы о преимуществах и недостатках нашумевшей игры​

Пообщались с любителями игр, которые уже прошли Hogwarts Legacy и узнали, кому придется по вкусу эта игра.​





Мадина Нурсаин, 24 года, город — Алматы, директор Getmany Agency, @bepolar_live

О себе​

Я директор маркетингового агентства Getmany Agency. Также занимаюсь ведением собственного блога.

Я часто играю в компьютерные игры. Пристально слежу за развитием индустрии в Казахстане. У меня есть мечта — попробовать себя в киберспорте. В соревновательном шутере Counter Strike: Global Offensive у меня отыграно 1500 часов, а в Dota 2 — 1000 часов. Чаще всего покупаю игры на площадке Steam. Стоимость игр на аккаунте — около 2 000 000 тенге, а стоимость инвентаря с внутриигровыми предметами — около 200 000 тенге.

Для своего блога брала интервью у таких звезд киберспорта, как AdreN, Ceh9, Mumino.

Помимо Steam, есть огромное количество хороших игровых площадок. Например, Epic Games Store, где каждую неделю проходит бесплатная раздача игр, среди которых часто встречаются и AAA-проекты.

О Hogwarts Legacy





Игру Hogwarts Legacy я сильно ждала, так как считаю себя ярым поклонником серии книг про Мальчика, который выжил. Поэтому скачала ее сразу, как появилась возможность. Оформила предзаказ на Deluxe-издание игры, чтобы получить ранний 72-часовой доступ и за это время выпустить честный обзор. Игра на тот момент обошлась мне всего в 13 999 тенге. Это недорого. К примеру, свежую Call of Duty: Modern Warfare я купила за 26 799 тенге.

Для поттеромана каждая возможность окунуться в волшебный мир на вес золота. Каждый из нас в детстве мечтал получить письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс, пройти распределение на факультет и сразиться с приспешниками темной магии. И в игре мы все это получаем. Более того, при прохождении распределения окончательное решение остается за вами. Шляпа лишь предлагает свой вариант.​

История про Гарри Поттера разворачивается в 1990 годах, а Hogwarts Legacy — это приквел. В нем раскрываются события, произошедшие за 100 лет до рождения Гарри. Благодаря этому можно ​ узнать что-то новое. Но зачастую мы получаем лишь небольшие пасхалки и отсылки. Например, нашим куратором в школе будет Профессор Уизли.

Для поттеромана каждая возможность окунуться в волшебный мир на вес золота

Впечатляет проработанный открытый мир, где можно прогуляться по знакомым коридорам, взаимодействовать с разными интерактивными элементами. Можно отдельно поблагодарить разработчиков за поездку в Хогсмид: хотелось изучить каждую лавочку в городе. Мир увлекает настолько, что первые часы не хочется использовать функцию телепортации между локациями, чтобы дойти до места назначения «вручную» и ничего не пропустить.

Удивила боевая система. Ты будто реально оказываешься вовлечен в Волшебную дуэль. Есть возможность использовать большое количество заклинаний, которые изучаются постепенно. Хотя я бы пересмотрела «Непростительные заклинания», ведь их частое использование направо и налево вызывает вопросы.

Интересно, что мы можем поговорить практически с каждым прохожим в школе, а их фамилии иногда даже оказываются знакомыми.

Одна из причин поиграть в Hogwarts Legacy — волшебная игра Квиддич. Ты можешь летать на метле, а это просто мечта каждого поттеромана.

О недостатках игры​





Мои ожидания были завышены. Было несколько проблем с регистрацией на официальном сайте Warner Bros.Games из-за большого наплыва игроков, что немного омрачило начальный игровой опыт. Далее есть кастомизация персонажа, где мы можем выбрать цвет кожи, волос, шрамы и даже родинки с веснушками. Однако эта функция, по-моему мнению, стала лишней, ведь в итоге мы получаем совсем не то, что закладывали.

Я приобрела игру исключительно ради сюжета, ведь сомневалась, что получится хороший игровой продукт. Зачастую проекты по определенной франшизе только создают ощущение игры. Но тут мне, наоборот, понравились игровые возможности, а сюжет поверхностен и требует доработки.

За среднестатистического волшебника было бы играть неинтересно. Но создатели игры чересчур гипертрофировали магические умения главного героя. По «избранности» он может переплюнуть самого Гарри Поттера. Героя зачисляют сразу на пятый курс обучения из-за возраста, магия ему дается играючи, к тому же он обладает ее древней версией.

Хотелось бы иметь больше времени на волшебные уроки, но из-за сюжета персонаж прогуливает большинство из них. Интерактива много, хотя однотипные действия и задания по коллекционированию надоедают. Даже к концу игры складывается ощущение, что разработчики устали: ландшафты все унылее, а магии меньше.

Рекомендации​





Любителям франшизы Гарри Поттера однозначно рекомендую игру, ведь из последних продуктов по саге данный проект — лучший. Еще никогда мне не удавалось так погружаться в атмосферу волшебства, потому что графика и наполнение старых игр — это что-то жуткое.

Тем, кто не знаком с Гарри Поттером, советую начать с книг или хотя бы фильмов, чтобы понимать оставленные сценаристом отсылки к основному сюжету, а после этого приниматься за игру.

Hogwarts Legacy достаточно нашумела в интернет-сообществе, поэтому я бы посчитала ошибкой упустить такую игру из вида.

Валерия Кирштейн, 27 лет, город — Павлодар, маркетолог, @valeriya_kirshtain

О себе

Я маркетолог. Вся моя деятельность связана с творчеством, рекламой, маркетингом и продажами.

Люблю игры. Обычно прохожу их на игровом ноутбуке либо на персональном компьютере. У меня есть профиль в Steam, именно там я покупаю игры. Мне нравится погружаться в разные миры и вселенные. Особенно это чувствуется в Hogwarts Legacy.​

О Hogwarts Legacy





Я поттероман. Прочла все книги о Гарри Поттере от корки до корки. Одно время была активным участником фандома. Поэтому, как только узнала о создании этой игры, с нетерпением ждала ее выхода. Читала посты в Twitter, следила за новостями на официальной странице игры в Instagram, забросила ее в библиотеку в Steam.​

Игра стоит 12 000 тенге. Deluxe Edition — 14 000. Это небольшие деньги, потому что игры могут стоить и 30 000.​





Я прошла игру. Не понимаю, почему создатели игры не выпустили ее раньше. Каждый фанат «Гарри Поттера» хотел бы увидеть себя в этой Вселенной, прочувствовать ее волшебную атмосферу. У игроков есть возможность кастомизировать персонажа, прокачивать его. Можно дать ему имя и фамилию. Это потрясающе.

Понравились знакомые локации, которые можно было посмотреть «вживую»

У игры открытый мир. Ты можешь ходить куда хочешь, выполнять задания. ​

Мне понравилась боевка. Было интересно изучать и комбинировать удары для волшебного боя. Понравились знакомые локации, которые можно было посмотреть «вживую», например, Запретный лес или Хогсмид.​

В игре есть разнообразие. Можно даже проходить ее в формате «стелс».​

Я люблю животных, поэтому мне понравилась линейка, когда персонаж может защищать их от браконьеров.​

О недостатках игры​





Но впечатления от игры двойственные. Я ожидала большего взаимодействия с игровым миром, с другими персонажами, интересных сюжетных веток.





В реальности в игре все довольно линейно. Есть школа, есть ученики, но нет того, что делает игру более живой.​

Рекомендации​

Я рекомендую эту игру поттероманам. Люди, которые не знакомы с этой Вселенной, говорят, что игра скучная и нудная. Но фанаты оценят возможность погрузиться в мир любимой истории, примерить распределяющую шляпу, выбрать факультет и изучить комнаты Хогвартса.​