HEC Paris. Об учебе в одной из лучших бизнес-школ мира

HEC Paris на протяжении многих лет занимает топовые места в рейтинге деловой газеты Financial Times и считается лучшей бизнес-школой во Франции. Наши соотечественники расскажут о процессе поступления и учебе в этом университете.





Ербол Исмаилов, 45 лет, город — Нур-Султан, CEO at Eurasian Center for People Management, LinkedIn

О выборе университета

Мое профильное образование — дипломатия, я работал в этой сфере до перехода в бизнес. Мне хотелось стать экспертом в новой для себя области, разбираться во всех процессах. Поэтому я принял решение поступить на программу International Executive MBA в международную бизнес-академию HEC Paris. Она была рассчитана на менеджеров высокого звена и руководителей.

Было несколько факторов, на которых я основывал свое решение. На протяжении ряда лет эта программа была №1 в рейтинге от Financial Times. Свою роль сыграл и профессорский состав — учителя приезжали из Парижа, совмещали преподавание и бизнес, вели занятия на английском языке.

Больше всего меня подкупила программа. Она ориентирована на практику и не перегружена теорией.

О поступлении

Для поступления на программу Executive MBA требуется опыт работы, минимум 5 лет деятельности, а также степень магистра. В пакете документов необходимо предоставить: эссе, копии дипломов, сертификаты IELTS или TOEFL. После формальных процедур проводится собеседование с комиссией, во главе которой декан бизнес-школы.

Прагматизм и объективизм с точки зрения навыков, скиллов и потенциала — это основные задачи, как во время написания эссе, так и во время собеседования



При подаче документов советую обратить особое внимание на эссе. Важно, чтобы оно было логично построенным. Не нужно просто перечислять ваш опыт. Лучше расписать мысли о будущем — как и где планируете работать. Такой визионерский подход поможет комиссии посмотреть на кандидата с точки зрения перспективности.

Надо быть честным и откровенным, не приукрашивать свои достоинства и не выпячивать недостатки. Прагматизм и объективизм с точки зрения навыков, скиллов и потенциала — это основные задачи, как во время написания эссе, так и во время собеседования. Также важно иметь сильные рекомендации, которые покажут ваш потенциал.

Об особенностях обучения

В HEC Paris нет муштры. Executive MBA — это формат самостоятельной и осознанной работы. Твоя учеба — это только твоя ответственность.

Настрой преподавателей был доброжелательным и конструктивным. Но если они замечали, что кто-то не хочет учиться, то можно было не ждать хорошей оценки.





Обучение было четко организовано, не было отмен или переносов модулей. Важно отметить готовность преподавателей и декана давать конструктивную обратную связь. Если были непонятные вопросы, я писал на почту и всегда получал ответ.

Если у преподавателя было время, то можно было позвать его в ближайшую кофейню и обсудить вопрос за чашкой кофе с круассаном. Отношение к студентам было партнерским. Профессора всегда шли на встречу.

Об атмосфере

Атмосфера в HEC Paris направлена на то, чтобы студент делал задание самостоятельно. Вместе с этим групповые задания должны выполняться всеми членами команды. За этим строго следили.

С группой сразу сложились хорошие отношения. Мы и сейчас общаемся и дружим. Атмосфера свободная, не консервативная. Многие из нас были постарше, этим отличались от обычных студентов.

Как повлиял университет

Я понял, что не надо бояться. Бизнес-школа научила партнерству, где ты и преподаватель на равных.

Университет помог мне приобрести знания и предоставил стартовую площадку для бизнес-активности и предпринимательства. Во многом мне помог нетворкинг — связь с преподавателями и одногруппниками.

Я советую поступать в HEC Paris по ряду причин. Самое главное — идеальное сочетание цены и качества. К тому же это гибкая бизнес-школа, которая не просто подстраивается под тренды, но сама создает их.





Адильжан Кожабергенов, 44 года, город — Алматы, генеральный директор, LinkedIn





О выборе университета

Я целенаправленно принял решение поступать в HEC Paris, так как это крупнейшая бизнес-школа в мире. Я основывался на данных аналитики от газеты Financial Times— программа Executive MBA всегда была в топ-3 издания.

О поступлении

Одно из требований для программы МВА — наличие высшего образования. Также необходимо предоставить дополнительные сертификаты о прохождении обучения по таким предметам, как финансы и менеджмент. Еще понадобятся два рекомендательных письма от работодателей и профессиональное резюме на английском языке.

Советую сфокусироваться на написании эссе. Здесь не стоит преувеличивать и приукрашивать, лучше показать свое отношение к программе и поделиться ожиданиями. Рекомендую привести конкретные примеры. Возможно, знания, полученные вами, помогут отладить работу команды или найти выход из кризисной ситуации. Если у вас есть опыт предпринимательства, то его обязательно стоит указать.

Об особенностях обучения

На занятиях мы часто разбирали реальные бизнес-кейсы. На их основе преподаватель давал домашнее задание, которое нужно было выполнить к следующей встрече. Мы готовили их в формате презентаций — защищали и доказывали свою точку зрения.

Преподаватели помогали, объясняли все моменты. Стоит отметить высокую интенсивность. Обычно в один день необходимо было написать два-три эссе и представить их в формате презентации.

Одно из преимуществ учебы в HEC Paris — глубина анализа бизнес-кейсов. К примеру, маркетинговую стратегию мы разбирали в деталях: проводили сравнение с конкурентами, обсуждали секторы рынка и взаимодействие с клиентами.

Единственный минус — некоторые учебные материалы были устаревшими. Мы могли разбирать кейсы пятилетней давности.

Для выпуска необходимо написать дипломную работу с научным руководителем. При защите присутствует комиссия из шести человек. За полчаса нужно рассказать материал, сформировать заключение и выводы. После заключения комиссии ставится итоговая оценка и проходит вручение дипломов.

Об атмосфере

В HEC Paris присутствует конкуренция. Тесное взаимодействие бывает только во время групповых обсуждений. Учебная нагрузка — высокая, поэтому взаимопомощь часто ограничена, так как нужно успеть сделать свои задания.

Благодаря университету я значительно расширил кругозор и получил большие возможности в плане трудоустройства







При университете были клубы и сообщества по интересам, но все же главная цель здесь у студентов — учеба.

Жизнь и образование во Франции затратные. Я старался скорее получить диплом и начать отбивать вложения.

Как повлиял университет

За полгода до окончания бизнес-школы я вел переговоры о работе с крупной компанией. Одно из требований заключалось в том, чтобы я успешно выпустился. Поэтому после получения диплома я сразу получил хорошее предложение.

Благодаря университету я значительно расширил кругозор и получил большие возможности в плане трудоустройства.

Не могу уверенно советовать бизнес-школу для всех. Здесь высокие стоимость обучения и требования. Однако, если вы настроены серьезно, есть вложения или грант, то советую поступать, так как HEC Paris — сильный университет.





Сымбат Кадыр, 52 года, город — Алматы, эксперт по бережливому производству в Alstom, LinkedIn





О выборе университета

Я окончила факультет французского и немецкого языка и несколько лет проработала учителем. В этой области не видела для себя роста, поэтому перешла на другую работу — секретарем в компанию с французским менеджментом.

Для работы здесь мне нужно было получить дополнительное бизнес-образование. Я узнала, что при Академии Бизнеса проходил экспериментальный курс от HEC Paris. Ухватилась за возможность получить западное образование, которое объединило все, что нужно для работы в корпоративном бизнесе, — бухгалтерию, международное право, маркетинг. К тому же, благодаря Посольству Франции в Казахстане, стоимость обучения была символической.

О поступлении

Для поступления необходимо было свободное знание французского языка. Мы проходили два собеседования, на знание языка и навыков корпоративного бизнеса.

Также обязательным условием было наличие работы. Занятия проходили в формате вечерней школы.

Мне кажется, большое значение имеет то, насколько искренне человек рассказывает о своем опыте при собеседовании. Советую не стесняться и открыто говорить о темах, где вам не хватает опыта. Стоит также рассказать, как ты сможешь использовать полученные знания в будущем.

Об особенностях обучения

Процесс обучения качественный. Преподаватели делали большой акцент на практике. Мы глубоко погружались в каждый предмет, анализировали кейсы из рабочих будней. В моей практике был случай, когда я выбрала для задания вопрос, с которым у меня возникли сложности на работе. Мы разобрались с ним сообща, и благодаря этому я смогла улучшить рабочий процесс.

Мне было интересно, как я могу улучшить собственные навыки. Сам процесс получения информации был захватывающим







Домашние задания мы отрабатывали в группах — презентовали друг другу. Преподаватель мог присоединиться к дискуссии, направить. Таким образом, он становился полноценным участником обсуждения. Все взаимодействие проходило на дружеской ноте.

Об атмосфере

Атмосфера была демократичной. Я росла и училась в советской школе, и для меня свобода в учебном процессе была необычным опытом.

Окружение располагало к получению знаний именно для себя. Мне было интересно, как я могу улучшить собственные навыки. Сам процесс получения информации был захватывающим.

Как повлиял университет

Учеба в HEC Paris позволила мне подняться по карьерной лестнице от секретаря до исполнительного директора управляющей компании.

Я рекомендую поступать всем. Считаю, что это одна из лучших бизнес-школ в мире. К тому же учеба здесь позволяет прикоснуться к французской культуре.