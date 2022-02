HBO показал трейлер сериала о баскетбольной команде «Лейкерс»

Вышел официальный трейлер сериала о баскетболе Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Лента основана на книге Джеффа Перлмана Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty, посвященной династии «Лейкерс» из Лос-Анджелеса. Она рассказывает о подъеме известной баскетбольной команды в 80-х годах и людях, которые были к нему причастны.

Сериал для HBO Max разработали режиссер Адам МакКей, а также сценаристы Джим Хехт и Макс Боренштейн.

Премьера сериала Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty состоится на HBO Max на 6 марта.

Источник: daily.afisha.ru