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HBO показал трейлер документалки Angel City о женской футбольной команде Натали Портман
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Главный

Сегодня в 10:53

HBO показал трейлер документалки Angel City о женской футбольной команде Натали Портман

HBO показал трейлер документалки Angel City о женской футбольной команде Натали Портман

На YouTube-канале HBO опубликовали трейлер документального сериала Angel City, посвященного истории профессиональной женской футбольной команде, соосновательницей которой стала актриса Натали Портман.



Портман выступила исполнительным продюсером трехсерийного проекта, который выйдет 16 мая на стриминговой платформе HBO Max. Также над шоу работали Элизабет Чай Вашархей и Джимми Чин.

Они рассказали о закулисье женского футбола, его развитии в Лос-Анджелесе и первом официальном сезоне клуба Angel City, который поддерживают, в числе прочих, актрисы Мишель Родригес и Дженнифер Гарнер.

Источник: daily.afisha.ru

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