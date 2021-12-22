HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «Эйфория»

Шоу вернется на экраны на стриминговом сервисе HBO Max 9 января.

В нем Зендая вновь появится в образе подростка с наркотической зависимостью по имени Ру Беннетт. Судя по ролику, в новых сериях ее героиня будет искать способы справиться с отчаянием и болью потери, разлукой с любимой и другими неприятностями.





Видео показывает Ру на лекции о зависимости, вспоминающей счастливое прошлое с Джулс, а также направляющейся куда-то с загадочным черным чемоданом — предположительно, полным наркотиков.

В сериале помимо Зендаи снялись Хантер Шефер в роли Джулс, Ника Кинг, Эрик Дейн, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Алджи Смит, Сидни Суини, Алекса Деми, Барби Феррейра, Мод Апатоу, Джейвон Уолтон, Доминик Файк, Сторм Райд и Остин Абрамс.

Источник: daily.afisha.ru