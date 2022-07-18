HBO опубликовал тизер «Идола». Ранее роликом поделился The Weeknd на своем концерте

The Weeknd показал на своем концерте тизер сериала «Идол», в котором он сыграл одну из главных ролей. Поклонники засняли на видео большой экран, на котором показывали тизер.

Действие «Идола» разворачивается в Лос-Анджелесе и рассказывает историю поп-певицы — ее играет Лили-Роуз Депп, у которой завязывается роман с владельцем клуба. Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.

Режиссером шоу, в котором будет шесть серий, выступил создатель «Эйфории» Сэм Левинсон. The Weeknd стал соавтором и продюсером.

Источник: daily.afisha.ru