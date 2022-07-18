Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hbo-opublikoval-tizer-idola-ranee-rolikom-podelilsya-the-weeknd-na-svoem-koncerte
HBO опубликовал тизер «Идола». Ранее роликом поделился The Weeknd на своем концерте
80
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:43

HBO опубликовал тизер «Идола». Ранее роликом поделился The Weeknd на своем концерте

The Weeknd показал на своем концерте тизер сериала «Идол», в котором он сыграл одну из главных ролей. Поклонники засняли на видео большой экран, на котором показывали тизер.



Действие «Идола» разворачивается в Лос-Анджелесе и рассказывает историю поп-певицы — ее играет Лили-Роуз Депп, у которой завязывается роман с владельцем клуба. Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.

Режиссером шоу, в котором будет шесть серий, выступил создатель «Эйфории» Сэм Левинсон. The Weeknd стал соавтором и продюсером.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #чтопосмотреть #трейлер #hbomax #theweeknd
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане может появиться первая в Казахстане мобильная автомойка
1208
Первый этнический марафон моды пройдет в Астане
2232
Новый аэропорт построят в Шымкенте
2668
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.