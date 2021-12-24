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HBO Max выпустил проморолик обо всех премьерах 2022 года. В нем — кадры из «Дома дракона»
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Сегодня в 12:26

HBO Max выпустил проморолик обо всех премьерах 2022 года. В нем — кадры из «Дома дракона»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил промовидео с анонсом всех главных премьер 2022 года. В него вошли кадры из приквела «Игры престолов» — грядущего сериала «Дом дракона».

Также в ролике можно увидеть фрагменты четвертого сезона «Мира Дикого Запада», вторых сезонов «Эйфории» и «Бортпроводницы», нового проекта создателей «Аббатства Даунтон» под названием «Позолоченный век» и продолжения «Воспитанных волками».



Также в планах HBO Max — выход новых эпизодов «Барри», «Жены путешественника во времени» и «Невероятных», комедии «Скетч-шоу черной леди», фэнтези «Темные начала» и криминального шоу «Праведные Джемстоуны».

Среди других премьер — ремейк «Милых обманщиц», спецэпизод «Гарри Поттера», сериал «Джулия» о шеф-поваре Джулии Чайлд, проект «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен, комедия «Наш флаг означает смерть» и анимационное шоу «Гремлины: Секреты Могвайя».

Кроме того, HBO Max анонсировал новые кинофильмы: «Главный герой», «Последняя дуэль», «Форсаж-9», «Отец невесты», «Кими», «Скуби: Праздничная охота», «Домашняя вечеринка» и другие.

Источник: daily.afisha.ru

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